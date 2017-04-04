Нацбанк обещает смягчить валютные ограничения благодаря кредиту МВФ

04 апреля 2017, 15:12
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В НБУ ожидают, что средства четвертого транша поступят в Украину в ближайшие дни

Нацбанк обещает смягчить валютные ограничения благодаря кредиту МВФ | Валюта | Дело Увеличить картинку

Национальный банк Украины планирует более активно проводить политику либерализации валютного рынка и снятия ограничений, которые регулятор ввел в начале кризиса.

Как заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, это станет возможным благодаря улучшению ситуации на финансовом рынке и выделению Украине четвертого транша МВФ в размере 1 млрд долл.

"Мы собираемся смягчить требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров и также возможности населения по покупке наличной иностранной валюты. Эти решения по этим смягчениям будут приняты в ближайшее время", — заявил он во время брифинга.

По словам Чурия, средства должны поступить на счета НБУ в ближайшие дни. "Ожидаем, что средства поступят в ближайшие дни в различных валютах, которые входят в Специальные права заимствования (СПЗ) — как в долларах США, так и в фунтах и евро. Часть транша поступит напрямую на счета НБУ в валюте СПЗ", — говорит чиновник.

В Нацбанке ожидают, что средства МВФ позволят увеличить международные резервы Украины до 16,1 млрд долл.

Напомним, вчера совет директоров МВФ одобрил выделение Украине четвертого транша по программе расширенного финансирования EFF в размере 1 млрд долл.

Этот вопрос должны были рассмотреть еще 20 марта, но в последний момент его исключили из повестки дня. Официальные лица назвали причиной блокаду ОРДЛО, национализацию украинских предприятий на неподконтрольных Киеву территориях, а также санкции в связи с признанием РФ так называемых "паспортов", выданных на этих территориях.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: нбу , валюта , валютный рынок , золотовалютные резервы , мвф

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Нацбанк обещает смягчить валютные ограничения благодаря кредиту МВФ | Валюта | Дело
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