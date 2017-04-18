Нацбанк перечислит в бюджет 44 млрд грн

Совет Национального банка Украины утвердил распределение 59,45 млрд грн прибыли центрального банка за 2016 год, в том числе направление в государственный бюджет 44 млрд 378,83 млн грн, сообщил глава Совета Богдан Данилишин.

На своей странице в Facebook во вторник он уточнил, что на формирование общих резервов собственного капитала Нацбанка будет направлено 15 млрд 71,74 млн грн.

Госбюджет-2017 предполагает, что Нацбанк перечислит в этом году в госбюджет минимум 45 млрд грн.

Напомним, на минувшей неделе представители правления Нацбанка отметили, что перечисление прибыли за 2016 год в госбюджет будет осуществляться постепенно траншами, поквартально. Они не уточнили их объем, однако подчеркнули, что график платежей будет учитывать состояние ликвидности на рынке.