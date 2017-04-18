Нацбанк получил второй пакет документов на покупку Сбербанка

18 апреля 2017, 15:43
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В настоящее время документы зарегистрированы и находятся в обработке

Нацбанк получил второй пакет документов на покупку Сбербанка | Банки | Дело Увеличить картинку

Национальный банк Украины получил второй пакет документов на согласование продажи украинской "дочки" Сбербанка России консорциуму инвесторов.

"НБУ 14 апреля получил от инвестора пакет документов для согласования приобретения прямого единоличного участия в ПАО "Сбербанк" в размере 22,5% в уставном капитале финучреждения. Согласно поданным документам инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации Григорий Александрович Гусельников", — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время документы зарегистрированы и находятся в обработке.

Ранее, 10 апреля, НБУ получил от гражданина Великобритании и РФ Саида Гуцериева пакет документов для согласования приобретения 77,5% акций ПАО "Сбербанк" (Киев).

Нацбанк напоминает, что согласно ст. 34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" центробанк рассматривает соответствующие документы в течение трех месяцев с даты получения полного пакета документов. Во время рассмотрения документов НБУ проверит соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным нормативно-правовыми актами регулятора, его финансовое положение и происхождение средств.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: сбербанк , банки

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Нацбанк получил второй пакет документов на покупку Сбербанка | Банки | Дело
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