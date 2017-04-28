Нацбанк решил ликвидировать Финбанк

28 апреля 2017, 14:26
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Финучреждение принадлежит народному депутату от БПП Александру Грановскому

Нацбанк решил ликвидировать Финбанк | Банки | Дело Увеличить картинку

Правление Национального банка Украины решило отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Финбанк". Такое решение было принято 27 апреля, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Ликвидатором назначен сотрудник ФГВФЛ Юрий Ирклиенко. Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете "Голос Украины" объявления о начале процедуры ликвидации.

Напомним, 7 апреля НБУ отнес Финбанк в категорию неплатежеспособных "в связи с неопределенностью относительно возможных направлений и источников дальнейшей капитализации".

Владельцем 79,66% акций банка является нардеп Александр Грановский.

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Теги: банки , ликвидация , нбу

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Нацбанк решил ликвидировать Финбанк | Банки | Дело
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