Нацбанк решил ликвидировать Финбанк

Правление Национального банка Украины решило отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Финбанк". Такое решение было принято 27 апреля, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Ликвидатором назначен сотрудник ФГВФЛ Юрий Ирклиенко. Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете "Голос Украины" объявления о начале процедуры ликвидации.

Напомним, 7 апреля НБУ отнес Финбанк в категорию неплатежеспособных "в связи с неопределенностью относительно возможных направлений и источников дальнейшей капитализации".

Владельцем 79,66% акций банка является нардеп Александр Грановский.