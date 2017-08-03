Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 12,5% из-за рисков инфляции

Правление Национального банка оставило учетную ставку неизменной на уровне 12,5% годовых. Решение было принято, чтобы "нивелировать риски для достижения целей по инфляции". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В июне инфляция в годовом измерении составила 15,6%. При этом фактический показатель был выше прогноза Нацбанка из-за резкого роста цен на сырые продукты питания. Рост цен на мясо и молоко продолжал ускоряться из-за высоких мировых цен и значительных объемов экспорта. Рост цен на овощи и фрукты также превысил ожидания НБУ. Это было обусловлено потерей части урожая, а также изменениями в методологии отображения цен плодоовощной продукции при расчете показателя инфляции.

Тем не менее в июле и августе Нацбанк ожидает снижение цен по дефляцию по сравнению с июнем. Об этом свидетельствует удешевление овощей и фруктов в последние недели, отметили в НБУ.

Напомним, в начале июля Нацбанк также решил не менять учетную ставку, оставив ее на уровне 12,5% из-за ускорения роста цен. А согласно прогнозу правительства в течение 2018-2020 гг. инфляция в годовом измерении замедлится до 5%. К концу же этого года она должна составить 11,2%, при этом рост ВВП ожидается на уровне 1,8%.