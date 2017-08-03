Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 12,5% из-за рисков инфляции

Фото: Нацбанк/flickr
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Раздел: Новости финансов > Банки
Теги: нбу , инфляция , цены , ввп , экономика , ставка
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