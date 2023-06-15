Нацбанк таки пішов на пом’якшення валютних обмежень. Сприяє стабільність на ринку

З п’ятниці, 16 червня, НБУ надає дозвіл українським позичальникам (резидентам) переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками, повідомили в Нацбанку. При цьому, по-перше, йдеться про зобов’язання, забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації.

По-друге, маються на увазі зобов’язання, надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.

В НБУ пішли на таке рішення, оскільки ситуація на валютному ринку в Україні стабільна, обсяг міжнародних резервів достатньо високий, а ситуація зі строковістю коштів у банківській системі поліпшилась.

Як переконані в регуляторі, завдяки запровадженню такого пом’якшення обсяг надходження нових кредитних коштів в Україну значно перевищить їхній відплив унаслідок повернення та обслуговування існуючих позик.

В Нацбанку зазначають, що надання можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик поліпшить умови залучення коштів в Україну. При цьому такі зміни сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки.

"НБУ також визначив, що резиденти матимуть змогу здійснювати такі операції згідно з термінами повернення коштів та сплати процентів, передбаченими умовами кредитного договору. Цей запобіжний захід дасть змогу нівелювати непродуктивний відплив капіталу, захистити міжнародні резерви та стійкість валютного ринку", – кажуть в НБУ.