Нацбанк упростил экспорт услуг

30 декабря 2016, 16:34
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Нацбанк снял ряд административных ограничений для экспортеров услуг

Нацбанк упростил экспорт услуг | Банки | Дело Увеличить картинку

Национальный банк Украины снял административные ограничения в отношении операций по экспорту услуг. Об этом говорится на сайте НБУ.

Сделано это было в соответствии с Законом Украины № 1724-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно устранения административных барьеров для экспорта услуг)", который был принят Верховной Радой 3 ноября 2016 года и вступил в силу 3 декабря 2016. Изменения вступят в силу с 3 января 2017.

Во-первых, резиденты, осуществляющие экспорт услуг (кроме транспортных и страховых), прав интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав, не должны будут соблюдать законодательно установленный срок расчетов по этим операциям (сейчас такой срок составляет 120 дней).

Во-вторых, подавая документы в банк, экспортеры смогут не переводить на украинский язык документы, в том числе счет (инвойс), изложенные на английском или другом иностранном языке с одновременным изложением на английском.

Также банки смогут использовать копии документов, в том числе инвойс, в электронной форме для валютного контроля над экспортно-импортными операциями резидентов. Для этого резидент должен будет отсканировать бумажный оригинал документа и засвидетельствовать его электронной цифровой подписью (для юридических лиц — подписью уполномоченного лица).

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: нбу, экспорт

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Нацбанк упростил экспорт услуг | Банки | Дело
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