Нацбанк выделил двум банкам еще 500 млн грн на поддержку ликвидности

Национальный банк сегодня предоставил двум банкам рефинансирование на сумму 498,5 млн грн. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"11.01.2017 состоялся очередной количественный тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворены заявки 2 банков в общей сумме 498,5 млн грн", — сказано в сообщении НБУ.

Кредиты рефинансирования банки получили под процентную ставку 16%. Регулятор не уточняет, какие именно банки получили средства.

Напомним, в начале января НБУ выдал двум банкам 656,5 млн грн рефинансирования, в декабре дал 4 млрд грн на поддержку ликвидности пяти банкам, а также предоставил 15 млрд грн национализированному ПриватБанку.

В Нацбанке также сообщали, что в течение 11 месяцев 2016-го удалось вернуть 443,7 млн грн от реализации недвижимости, выступавшей залогом по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам, которые признаны неплатежеспособными.