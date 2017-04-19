Нацбанк выиграл три судебных дела против поручителя Дельта Банка на 63,6 млн грн

19 апреля 2017, 16:49
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В настоящее время суды рассматривают еще шесть исков к имущественным поручителям по кредитам рефинансирования Дельта Банка

Нацбанк выиграл три судебных дела против поручителя Дельта Банка на 63,6 млн грн | Банки | Дело Увеличить картинку

Национальный банк Украины (НБУ), продолжая работу по возврату долгов по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков, в январе-марте 2017 года выиграл три судебных дела по искам к имущественному поручителю Дельта Банка по обращению взыскания на ипотечное имущество общей стоимостью 63,6 млн грн, сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно сообщению, в настоящее время суды рассматривают еще шесть исков к имущественным поручителям по кредитам рефинансирования Дельта Банка.

Как говорится в сообщении, в целом в 2014-2017 гг. НБУ инициировал 47 судебных разбирательств по взысканию задолженности с поручителей неплатежеспособных банков перед НБУ. Справедливая стоимость имущества, на которое обращается взыскание по имущественным поручителям, составляет 10,9 млрд грн.

К 1 апреля 2017 года НБУ получил 23 решения судов об обращении взыскания на имущество поручителей, справедливая стоимость которого составляет 1,1 млрд грн.

Как сообщалось, Дельта Банк был отнесен к категории неплатежеспособных 2 марта 2015 года, а 2 октября 2015 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: нбу , банки , дельта банк

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Нацбанк выиграл три судебных дела против поручителя Дельта Банка на 63,6 млн грн | Банки | Дело
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