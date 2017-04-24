Нацполиция еще никому не предъявила подозрения по блокированию российских банков

"В соответствии с информацией, предоставленной департаментом информационной поддержки и координации полиции "102" Национальной полиции Украины, на протяжении марта-апреля 2017 года следственными подразделениями главных управлений Национальной полиции по указанным фактам начато досудебное расследование в 63 уголовных производств", — говорится в ответе Главного следственного управления Нацполиции на информационный запрос агентства "Интерфакс-Украина".

По информации ГСУ Нацполиции, из данного количества уголовных производств с правовой квалификацией по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство) начато 25 уголовных производств, по ст. 194 (умышленное уничтожение и повреждение имущества) УК Украины — 37 производств, по ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК — 1 производство.

"В 8 указанных уголовных производствах по результатам досудебного расследования на основании ст. 284 Уголовного процессуального кодекса принято решение об их закрытии. В настоящее время проведение досудебного расследования продолжается в 55 уголовных производствах, по которых лицам о подозрении не уведомлялось", — подчеркивается в ответе Нацполиции.

Вместе с тем более подробная информация относительно уголовных производств этой категории в информационном ответе не предоставлена, так как не относится к компетенции Нацполиции. В ГСУ Нацполиции поясняют, что право доступа к сведениям, внесенным в реестр, в частности, имеет держатель реестра — Генеральная прокуратура. Держатель Реестра предоставляет сведения с учетом требований УПК и закона Украины "О защите персональных данных".

Ранее в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева агентству сообщили, что полиция столицы в течение марта-апреля 2017 года открыла 19 уголовных производств по фактам повреждения помещений и имущества банковских учреждений столицы, хулиганских действий и краж.

В то же время, как стало известно, уголовные производства в основном связаны с преступлениями, совершенными по отношению к "дочкам" российских банков — Сбербанка и Альфа-банка (оба — Киев). Подозреваемых и задержанных по этим преступлениям пока нет.

В марте-апреле 2017 года в Киеве прошел ряд протестных акций с требованием прекращения работы в Украине "дочек" российский банков. В ходе акций помещения некоторых банковских учреждений были блокированы, повреждены помещения банковых учреждений и имущество.