Налоговая Украины в январе 2022 года перевыполнила план на 4,4 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины перевыполнила план января на 11,3% или на 4,4 млрд грн. Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в своем Telegram-канале.

"Январь не простой месяц для налоговой. Редкий год, когда план выполнялся", — написал Гетманцев.

Но в январе нынешнего года план перевыполнен на 4,4 млрд грн — собрано 113% налогов от намеченного.

Глава парламентского комитета добавил, что дать бюджету дополнительные средства позволило принятие новых прозрачных правил работы.

В 2021 году ФОП уплатили 34,8 млрд грн единого налога, что стало абсолютным рекордом за последние пять лет. Этот показатель объясняется как увеличением дохода предпринимателей, так и ростом количества новых ФОП, а также тем, что уже открытые ФОП стали реже закрываться.

Возможность перейти на упрощенную систему учета и отчетности предусмотрена для физлиц-предпринимателей и юрлиц, масштабы деятельности которых не превышают определенные законом рамки максимального объема доходов и количества работников.

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 6548, который предусматривает снижение налогов на фонд оплаты труда для украинских работодателей. Авторы законопроекта предлагают взять три основных налога, которые платят работодатели за своих сотрудников, и объединить их в один платеж. Точнее, отменить военный сбор и ЕСВ, а вместо них установить единую ставку налога на доходы физлиц (НДФЛ).