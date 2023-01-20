НБУ дозволив деяким обмінникам працювати без відеоспостереження та сейфів

Національний банк України пом'якшив вимоги до захисту приміщень обмінників, операторів поштового зв’язку з незначними обсягами валютних операцій. Про це 20 січня повідомила пресслужба регулятора.

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Небанківські установи, в яких середньоденний обсяг цінностей не перевищує 20 мінімальних заробітних плат (наразі —134 тис грн), зможуть самостійно визначати необхідність:

облаштування приміщень засобами охоронного призначення (фізичної та технічної охорони);

облаштування приміщень системами відеоспостереження охоронного призначення;

необхідність застосування сховища/сейфа для зберігання цінностей.

Уточнюємо, що пом'якшення стосуються небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, що отримали ліцензію НБУ на здійснення торгівлі валютними цінностями або ліцензію на здійснення валютних операцій. Це стосується також структурних та відокремлених підрозділів таких установ, якщо вони здійснюють операції, що передбачають використання готівки в національній та іноземних валютах.

Небанківські установи також можуть використовувати сейфи І класу опору для зберігання готівки або інших цінностей в обсязі, що не перевищує середньоденний показник у 500 мінімальних заробітних плат (наразі — 3,35 млн грн).

Раніше НБУ врегулював практичні питання формування та ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти. Створення реєстру обмінників зумовлено новими вимогами законодавства.