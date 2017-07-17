НБУ хочет исключить PwC из числа аудиторов банков — Рожкова

17 июля 2017, 13:35
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Претензии регулятора к компании PwC связаны с аудитом отчетности ПриватБанка перед его национализацией

НБУ хочет исключить PwC из числа аудиторов банков — Рожкова | Банки | Дело Увеличить картинку

Нацбанк в ближайшее время намерен инициировать исключение аудитора PwC (PriceWaterhouse Coopers) из реестра компаний, которые могут аудировать банки. Об этом замглавы НБУ Катерина Рожкова рассказала в интервью Лиге.

По ее словам, главная претензия регулятора к компании заключается в неправильной оценке капитала ПриватБанка по итогам аудита в 2015 году.

"Разница между уровнем капитала, который подтвердили PwC и E&Y составляет более 160 млрд грн. PwC подтвердил 27 млрд грн капитала в 2015 году, а E&Y сказал, что балансовый капитал составлял почти минус миллиард гривень. И это уже после докапитализации банка государством на 107 млрд грн и операции bail-in, когда в капитал было переведено 29,4 млрд грн. Такие разные оценки не могут объясняться разницей в трактовке международных стандартов. Национальный банк в 2015 году уже делал диагностику в Привате и уже тогда мы показывали PwC их пробелы — залогов нет, кредиты не погашаются и так далее", — пояснила Рожкова.

По ее словам, в прошлому году PwC занималась аудитом всех госбанков, но после истории с Приватом, НБУ потребовал у них заменить аудитора. До сущностных претензий к PwC Нацбанк дошел только сейчас, поскольку ему нужны были дополнительные подтверждения со стороны аудита годового отчета Привата уже за 2016 год (его также готовила EY). По другим банкам, с которыми работала PwC у НБУ столь серьезных претензий нет.

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Теги: нбу , аудит , приват

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НБУ хочет исключить PwC из числа аудиторов банков — Рожкова | Банки | Дело
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