НБУ исключил российский ВТБ Банк из числа покупателей валюты

Нацбанк утвердил перечень финучреждений, которые могут участвовать в валютных интервенциях регулятора по принципу "запроса" лучшего курса в третьем квартале. По сравнению с предыдущей версией списка (распространялась на второй квартала) в него вошли банки Кредит Днепр и Глобус и выбыли ВТБ и Диамантбанк, сообщает пресс-служба НБУ.

"В валютной интервенции форме по запросу лучшего курса смогут участвовать 20 банков, которые по итогам второго квартала имели лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка. Этот общий рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем прозрачными критериями" — говорится в релизе.

Критерии касаются активности банков в сегменте купли/продажи валюты на межбанке, а также величины самого фиучреждения. Это:

● объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и Национальным банком (удельный вес места в этом рейтинге в расчете общего рейтинга составляет 50%);

● объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес места в этом рейтинге — 30%),

● объем активов банка (удельный вес места в этом рейтинге — 20%).

Согласно определению НБУ участвовать в валютных интервенциях в третьем квартале могут: Альфа-Банк, Банк инвестиций и сбережений, Кредит Днепр, ING Банк, Глобус, Креди Агриколь, ОТП Банк, Ощадбанк, банк Пивденный, ПриватБанк, Проминвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Ситибанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк.

Накануне российское руководство ВТБ Банка заявляло о желании сократить деятельность в Украине вплоть до закрытия всех представительств, кроме одного офиса в Киеве. С марта этого года все российские банки с государственным капиталом (Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк, БМ Банк и VS Банк) находятся под санкциями СНБО, которые запрещают им любые операции в пользу материнских структур.