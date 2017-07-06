НБУ не рискует: Новые решения по ставке, валютным ограничениям и киберзащите банков

Нацбанк провел второй монетарный брифинг без участия Валерии Гонтаревой. Правление НБУ под руководством с исполняющим обязанности главы регулятора Якова Смолия решило не менять учетную ставку, оставив ее на уровне 12,5%, пересмотрело целый ряд экономических показателей, а также анонсировало новый этап смягчения валютных ограничений.

Delo.UA публикует основные тезисы руководства НБУ.

Цены растут быстрее, чем нужно

В мае и июне темпы роста потребительских цен ускорились, превысив при этом прежние прогнозы Нацбанка. В мае индекс потребительских цен достиг 13,5%, в июне — 15%. Базовая инфляция (показатель, который не включает цены на сезонные товары и сектора, где ценообразованием занимается государство) оба месяца не менялась (6,5% в мае).

"Рост цен связан с подорожанием сырых пищевых продуктов. В первую очередь это мясо и молочная продукция. Они подорожали на мировых рынках, что стимулировало экспорт и сократило предложение этих товаров в Украине. Плюс в силу частичной потери урожая из-за заморозков в начале года, выросли цены на овощи и фрукты — доля более дорогой импортной продукции на этих рынках выросла" — поясняет и.о. главы НБУ Яков Смолий.

НБУ по-прежнему считает, что в 2017-18 годах инфляция впишется в его целевые ориентиры: 8±2% в 2017 году (прогнозный показатель 9,1%) и 6±2% — в 2018-м (6%). В этом году до конца третьего квартала инфляция будет находиться на двузначном уровне, но в конце года вернется к однозначному показателю.

Второй фактор, который, по мнению НБУ, серьезно влияет на инфляцию — активизация потребительского спроса из-за повышения пенсий с октября прошлого года. Еще один момент — в Нацбанке опасаются роста административно регулируемых цен. Поэтому регулятор допускает, что его инфляционный прогноз на этот год может измениться в сторону ухудшения.

Главные поставщики валюты отдыхают

Агроэкспортеры остаются ключевым поставщиком валюты в Украину. Но в июне их доля в общем объеме продажи валютной выручки сократилась до 40%, что в НБУ связывают с сезонными факторами. Столько же продали представители горнодобывающей промышленности. Предложение валюты поддержал и НАК "Нафтогаз", который продавал валютную выручку для выплаты дивидендов в госбюджет.

"С начала года чистая покупка валюты банками у населения составила $1,5 млрд. НБУ в свою очередь не препятствовал постепенному укреплению гривни, но при этом выкупал с рынка излишки валюты. С начала года Нацбанк купил на валютном рынке $1,3 млрд, увеличилв ЗВР до $18 млрд" — говорит Смолий.

Рост экономики замедлится

В этом году рост экономики замедлится до 1,6%. Это связано с более слабыми показателями в сфере услуг и снижением урожая зерновых. В следующем году рост ВВП составит 3,2%. Проблема с платежным балансом сохранится: в ближайшие годы он останется на уровне 4% ВВП, хотя и будет покрыт поступлениям по финансовому счету (преимущественно это внешние займы).

При этом в НБУ надеются, что в следующем году Минфин сможет разместить новый выпуск еврооблигаций Украины. Это позволит реструктуризировать часть старого госдолга, пик выплат по которому выпадает на 2019 год.

МВФ даст на один транш меньше

Прогноз поступлений от МВФ на этот год Нацбанк ухудшили с 4,5 до $3 млрд. Но на планы регулятора по пополнению золотовалютных резервов за деньги Фонда НБУ не меняет: до $20 млрд на конец этого года и до $27 млрд — на конец следующего.

Причина пересмотра темпов финансирования в задержке необходимых законов. Сессионная активность депутатов начнется осенью, поэтому в Нацбанке ожидают, что один из траншей будет перенесен на следующий год.

Рада получит большой закон о валюте

НБУ уже закончил разработку единого закона о валютном регулировании, который должен заменить собой все "валютные" постановления НБУ и устаревший Декрет о валютном регулировании, принятый еще в феврале 1993 года.

"Мы будем готовы представить этот закон публично в течение этого месяца. Для начала мы разошлем проект закона в финансовый комитет Верховной Рады и по профильным ассоциациям. Закон будет довольно прогрессивным, мы убрали из него любые запреты — документ предусматривает полностью свободное движение капитала. Но при этом НБУ оставляет за собой право в случае необходимости вводить определенные временные ограничения" — говорит замглавы НБУ Олег Чурий.

В ближайших планах НБУ по послаблению валютных ограничений — отмена запрета на досрочное погашение кредитов, взятых у нерезидентов (банков и международных финорганизаций) бизнесом и банками.

Банкам придется усилить киберзащиту

Несмотря на то, что от атаки вируса Petya пострадали не только банки, а и компании из реального сектора, в НБУ считают, что украинская экономика вышла из этой ситуации с минимальными потерями.

"За счет того, что атака частично пришлась на выходной день — 28 июня, банковская система сумела восстановиться практически полностью, за исключением нескольких банков. Для тех, кто пострадал от вируса больше других мы ввели чрезвычайное положение. Такие банки передавали платежные документы в НБУ на бумажных носителях. Система электронных платежей Нацбанка несколько дней к ряду работала практически до полуночи" — рассказывает Яков Смолий.

По его словам, 5 июля НБУ созвал совещание с IT-специалистами банков, представителями НЦКПФР и киберполиции, где пострадавшие банки поделились своим опытом борьбы с вирусом и оценили недочеты в настройках своих систем безопасности. Сам Нацбанк при этом решил усилить требования к так называемой "системе управления информационной безопасностью" (но что это значит, в НБУ в деталях не говорят) и планирует открыть центр оперативного реагирования на кибератаки для быстрого обмена информацией.