НБУ не согласовал смену собственников "дочек" российских госбанков

28 июля 2017, 17:09
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НБУ отказал в согласовании приобретения существенного участия Гуцериеву и Гусельникову в Сбербанке, Микитасю и Фуксу в Проминвестбанке

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Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины (НБУ) 28 июля принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в ПАО "Сбербанк", Максиму Микитасю и Павлу Фуксу — в ПАО "Проминвестбанк".

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Основание для принятия таких решений: непредставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины", — сказал представитель пресс-службы регулятора.

Украинское ПАО "Сбербанк" (ранее — ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого — банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру активов (42,873 млрд грн) он занимал седьмое место среди 90 действовавших в стране банков.

Как сообщалось, Сбербанк России 27 марта объявил о планах продажи 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов в составе латвийского Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Гусельникову) и белорусской частной компании, подконтрольной сыну владельца НК "Русснефть" Гуцериеву. НБУ получил первый пакет документов для согласования приобретения 77,5% акций ПАО "Сбербанк" 10 апреля — от гражданина Великобритании и РФ Гуцериева. Второй пакет — на покупку 22,5% акций ПАО "Сбербанк" — вместо Norvik Banka 14 апреля подал гражданин Великобритании и РФ Гусельников.

Гражданин Республики Беларусь и Республики Кипр Виктор Прокопеня 30 июня подал в НБУ пакет документов на согласование опосредованного (через ОАО "Паритетбанк", Белорусь) покупки 100% акций украинского Сбербанка.

Прокопеня является основателем компании Viaden Media (была продана израильскому миллиардеру Тедди Саги), компании exp (capital), занимающейся разработкой решений для алгоритмической торговли финансовыми инструментами, учредителем белорусского офиса мобильных разработок группы компаний IG (британский финансовый брокер) и инвестиционной компании VP Capital, фокусирующийся на технологическом секторе.

ПИБ основан в 1992 году. У ВЭБа (РФ) — 99,7% его акций.

По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру активов (25, 606 млрд грн) он занимал 13-е место среди 90 действовавших в стране банков.

В апреле Нацбанк Украины получил от основателя MosCityGroup Фукса (в России иск о его банкротстве намерен подать банк "Открытие" — ред.) и депутата Верховной Рады Микитася пакеты документов для согласования приобретения участия в ПИБе.

Во второй половине мая украинский бизнесмен, владелец и президент компании DCH Александр Ярославский также анонсировал намерение приобрести Проминвестбанк.

В пресс-службе НБУ агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу сообщили, что Ярославский пока не подал документы на покупку Проминвестбака.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: банки , нбу , сбербанк , проминвестбанк , внешэкономбанк

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