НБУ отменил требование о повышении уставного капитала банков до 300 млн грн с сегодняшнего дня

Национальный банк отметил требование к украинским банкам нарастить уставный капитал до 300 млн грн до 11 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В 2016-м правление НБУ приняло два противоречащих друг другу постановления (№58 в феврале 2016-го и №242 в апреле 2016-го), которые определяли два разных графика наращивания уставного капитала банков.

Согласно постановлению №58, которое сегодня отменил регулятор, финучреждения должны были увеличить уставный капитал с сегодняшнего дня до 300 млн грн, с 11 января 2018 года — до 400 млн грн, с 11 января 2019-го — до 450 млн грн, а я 11 июля 2024-го — до 500 млн грн.

При этом НБУ сохранил действие постановления №242. Таким образом, банки должны нарастить уставный капитал к 11 июля 2017-го до 200 млн грн, к 11 июля 2018-го — до 300 млн грн, к 11 июля 2019-го — до 400 млн грн, к 11 июля 2020-го — до 450 млн грн, к 11 июля 2024-го — до 500 млн грн.