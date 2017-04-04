НБУ повысил максимальную сумму покупки валюты населением до 150 тыс. грн

04 апреля 2017, 19:14
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Регулятор также снизил норму продажи валютной выручки юрлицами

НБУ повысил максимальную сумму покупки валюты населением до 150 тыс. грн | Валюта | Дело Увеличить картинку

Национальный банк Украины существенно смягчил ограничение на продажу наличной валюты населению.

Согласно постановлению НБУ №30 от 4 апреля, начиная с завтрашнего дня, физические лица смогут покупать валюту в эквиваленте 150 тыс. грн одному лицу в день. Ранее этот порог составлял 12 тыс. грн в день.

Регулятор отмечает, что ограничение "стало уже менее действенной мерой стабилизации рынка из-за его длительного применения". В Нацбанке ожидают, что такое смягчение поможет увеличить глубину и ликвидность официального наличного валютного рынка.

Этим же постановлением Нацбанк снизил требование обязательной продажи валютной выручки экспортерами — теперь юридические лица должны будут продавать не 65%, а 50% своих валютных поступлений.

"В первую очередь, этот шаг направлен на дальнейшее содействие экспортной деятельности украинских предприятий, которые нуждаются в импорте для производства продукции, которая впоследствии продается за границу. Это позволит уменьшить для таких предприятий курсовые риски и ускорить проведение внешнеторговых операций. В то же время это ослабление не приведет к сокращению предложения валюты на межбанковском рынке, ведь сегодня предприятия добровольно продают гораздо больше валютных поступлений, чем обязаны, — более 90%", — сказано в сообщении Нацбанка.

Ранее заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что благодаря улучшению ситуации на финансовом рынке и выделению Украине четвертого транша МВФ Нацбанк планирует более активно проводить политику либерализации валютного рынка и снятия ограничений.

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Теги: нбу , валюта , валютный рынок , обмен валют

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НБУ повысил максимальную сумму покупки валюты населением до 150 тыс. грн | Валюта | Дело
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