НБУ признал банкротом банк "Новый"

Нацбанк признал неплатежеспособным днепровский банк "Новый", ключевым акционером которого (18,33%) выступает государство в лице конструкторского бюро "Южное" имени Янгеля. Официальная причина принудительного отзыва его банковской лицензии — на 12 июля регулятивный капитал банка составлял менее трети от минимального уровня, установленного НБУ (с 12 июля это 200 млн грн).

Месяц назад — 12 июня — акционеры банка приняли решение добровольно отказаться от статуса банка, сохранив при этом за собой юридическое лицо.

"Собрание акционеров банка "Новый" предоставили соответствующий план в НБУ. Но согласно Закону Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" Национальный банк не имеет права согласовать план прекращения банка при наличии оснований, при которых этот банк может быть отнесен к категории неплатежеспособных", — подчеркивают в НБУ.

Таким основанием в трактовке регулятора была нехватка капитала. Банк "Новый" стал первым финучреждением, выведенным с рынка после ужесточения требований НБУ к капиталу банков.

Кроме КБ "Южное" банком владеют 27 физлиц, доля которых не превышает 9,993%. "Новый" до последнего времени в Нацбанке считали одним из двух непрозрачных банков с точки зрения структуры собственности.

"Инвестор у нас уже объявился и нам нужно какое-то время, чтобы его окончательно утвердить. Здесь более сложный случай, потому что основной контролер у банка есть — это КБ им. Янгеля. Остальные — размыты. Кто они такие — нам еще надо узнать. Но это совсем не та непрозрачность, когда мы вообще не понимаем, что в банке происходит. Здесь основное мы знаем, но нам нужно выяснить некоторые детали, копнуть глубже. Этот процесс занимает время" — говорила по этому поводу замглавы НБУ Катерина Рожкова в одном из своих интервью в конце апреля.

Сейчас в "Новый" должна зайти команда временного администратора, который назначит Фонд гарантирования вкладов. В НБУ подчеркивают, что все 3 тысячи вкладчиков банка получат возмещения по своим вкладам в полном объеме, поскольку ни один из них не хранил в банке больше 200 тыс. гривень.