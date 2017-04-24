НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным

24 апреля 2017, 18:34
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Банк не смог выполнить требования регулятора по нормативу достаточности регулятивного капитала

НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным | Банки | Дело Увеличить картинку

Правление Национального банка Украины приняло решение отнести ПАО "Диамантбанк" в категорию неплатежеспособных.

Как сказано в сообщении НБУ, по результатам диагностического обследования был утвержден необходимый объем докапитализации "Диамантбанк" — как и вся вторая двадцатка банков по размерам активов, на 1 апреля 2017 года он должен был обеспечить значение норматива достаточности регулятивного капитала (Н2) не менее 5%. Банк подал план реструктуризации

"Однако, по состоянию на 1 апреля 2017 ПАО "Диамантбанк" не обеспечил выполнение мероприятий, предусмотренных планом реструктуризации, в результате чего банк не достиг минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала. Учитывая указанное, Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО "Диамантбанк" в категорию неплатежеспособных", — сообщили в НБУ.

По данным Нацбанка, 96% (около 39 000 человек) всех вкладчиков "Диамантбанка" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах гарантированной суммы. Всего ФГВФЛ обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов объемом около 1,1 млрд грн.

По состоянию на 24 апреля 2017, крупными акционерами банка являются Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко. В феврале стало известно, что владельцем 2,5% акций "Диамантбанка" стал экс-народный депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко.

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Теги: проблемные банки , банки , банкротство , нбу

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НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным | Банки | Дело
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