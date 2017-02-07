НБУ согласился поговорить с кредиторами ПриватБагка

07 февраля 2017, 12:49
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Национальный банк готов во вторник озвучить свою позицию держателям облигаций государственного ПриватБанка

НБУ согласился поговорить с кредиторами ПриватБагка | Банки | Дело Увеличить картинку

Национальный банк Украины допускает начало диалога с держателями еврооблигаций национализированного ПриватБанка, сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Мы получили письма, держатели еврооблигаций хотят диалога... Мы готовы встретиться, готовы озвучить нашу позицию, поскольку мы действовали в рамках закона", — сказала она на пресс конференции в Киеве во вторник.

По словам Рожковой, первая такая встреча с некоторыми держателями евробондов планируется во вторник.

Напомним, Комитет кредиторов, в который входят держатели еврооблигаций государственного ПриватБанка, обратился в суд для защиты своих прав на долги, списанные государством.

ФГВФЛ в период 19-20 декабря 2016 года конвертировал обязательства ПриватБанка перед связанными лицами и рядом необеспеченных кредитов на 29,4 млрд грн в его капитал, в том числе внешнюю задолженность банка на $595 млн. Были конвертированы два выпуска еврооблигаций с погашением в январе-феврале 2018-го на $375 млн, субдолг на $220 млн сроком до февраля 2021-го.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: приватбанк , облигации , нбу

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НБУ согласился поговорить с кредиторами ПриватБагка | Банки | Дело
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