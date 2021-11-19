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НБУ: в Украине 9 из 10 операций являются безналичными
В Украине в течение первых 9 месяцев текущего года 9 из 10 операций были безналичными — 89,7% от общего количества сделок с платежными картами. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
В отчетный период доля безналичных операций по сумме составила 60,6% всех операций с карточками. В 2020 году в аналогичный период эти показатели были меньше и составляли 86,4% и 55,2% соответственно.
В январе-сентябре этого года количество безналичных операций составило 5 075,5 млн штук, а сумма достигла 2 201,1 млрд грн. В Нацбанке отметили, что эти цифры на 42% и 36% соответственно превышают аналогичные показатели за 9 месяцев 2020 года.
Общее количество операций с использованием платежных карт составило более 5,655,3 млрд штук, что на 31,2% больше, чем в соответствующий период прошлого года. А их сумма в январе-сентябре этого года достигла 3 631,2 млрд грн, что почти на 30% превышает аналогичный показатель за этот же период прошлого года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Чаще всего украинцы пользуются безналичными расчетами для покупки товаров и оплаты услуг. В январе-сентябре 2021 года больше всего операций по количеству с использованием карт приходилось на расчеты в торговых сетях – 52,3% или 2 655,4 млн шт. По сумме – на переводы с карты на карту – 43,3% или 953,7 млрд грн.
По итогам трех первых кварталов этого года в торговой сети в среднем украинец тратил за один раз 232 грн. С карты на карту в среднем перечисляли 1 490 грн.
Средняя сумма сделки в интернете по оплате товаров и услуг составила 400 грн. В Нацбанке заметили, что популярность бесконтактных расчетов растет. В частности, с начала 2021 года общее количество платежных карт в Украине выросло на 7% —до 78,4 млн шт. Из них более половины использовалось в сентябре для осуществления расходных операций.
В этом году продолжило расти количество токенизированных платежных карт, с которыми осуществлялись операции – до 5,5 млн штук. Более того, каждая девятая активная платежная карта – токенизированная.
Вскоре в Украине появится еще один вид карты — в биткоинах. Так, онлайн-банк monobank готов эмитировать карточки, номинированные в биткоинах, в случае одобрения со стороны Национального банка Украины.
Ранее monobank сообщил, что с 13 декабря 2021 года закроет все карты в злотых, а остатки по ним будут автоматически переведены на кредитные карты по текущему курсу.
Тем временем ПриватБанк ввел лимиты на переводы с карты на карту. Новые ограничения введены для противодействия отмыванию средств и затронут только тех клиентов, которые совершают более 100 таких операций в месяц.
Источник фото: Depositphotos