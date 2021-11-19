НБУ: в Украине 9 из 10 операций являются безналичными

В Украине в течение первых 9 месяцев текущего года 9 из 10 операций были безналичными — 89,7% от общего количества сделок с платежными картами. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В отчетный период доля безналичных операций по сумме составила 60,6% всех операций с карточками. В 2020 году в аналогичный период эти показатели были меньше и составляли 86,4% и 55,2% соответственно.

В январе-сентябре этого года количество безналичных операций составило 5 075,5 млн штук, а сумма достигла 2 201,1 млрд грн. В Нацбанке отметили, что эти цифры на 42% и 36% соответственно превышают аналогичные показатели за 9 месяцев 2020 года.

Общее количество операций с использованием платежных карт составило более 5,655,3 млрд штук, что на 31,2% больше, чем в соответствующий период прошлого года. А их сумма в январе-сентябре этого года достигла 3 631,2 млрд грн, что почти на 30% превышает аналогичный показатель за этот же период прошлого года.

Чаще всего украинцы пользуются безналичными расчетами для покупки товаров и оплаты услуг. В январе-сентябре 2021 года больше всего операций по количеству с использованием карт приходилось на расчеты в торговых сетях – 52,3% или 2 655,4 млн шт. По сумме – на переводы с карты на карту – 43,3% или 953,7 млрд грн.

"В интернете для оплаты товаров и услуг в этом году производилась примерно четверть от количества и суммы всех безналичных операций с платежной картой (25,6% и 23,6% соответственно). Это почти 520,4 млрд грн за январь-сентябрь 2021 года", — рассказали в НБУ.

По итогам трех первых кварталов этого года в торговой сети в среднем украинец тратил за один раз 232 грн. С карты на карту в среднем перечисляли 1 490 грн.

Средняя сумма сделки в интернете по оплате товаров и услуг составила 400 грн. В Нацбанке заметили, что популярность бесконтактных расчетов растет. В частности, с начала 2021 года общее количество платежных карт в Украине выросло на 7% —до 78,4 млн шт. Из них более половины использовалось в сентябре для осуществления расходных операций.

В этом году продолжило расти количество токенизированных платежных карт, с которыми осуществлялись операции – до 5,5 млн штук. Более того, каждая девятая активная платежная карта – токенизированная.

"Благодаря популярности бесконтактных и токенизированных карт только четверть операций по сумме и по количеству осуществлялись в торговых POS-терминалах с физическим считыванием данных с носителя карты. Остальные операции (73,5%) – это бесконтактные операции (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма составила 448,5 млрд грн за три квартала 2021 года", — добавили в НБУ.

Вскоре в Украине появится еще один вид карты — в биткоинах. Так, онлайн-банк monobank готов эмитировать карточки, номинированные в биткоинах, в случае одобрения со стороны Национального банка Украины.

Ранее monobank сообщил, что с 13 декабря 2021 года закроет все карты в злотых, а остатки по ним будут автоматически переведены на кредитные карты по текущему курсу.

Тем временем ПриватБанк ввел лимиты на переводы с карты на карту. Новые ограничения введены для противодействия отмыванию средств и затронут только тех клиентов, которые совершают более 100 таких операций в месяц.

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