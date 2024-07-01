НБУ застосував заходи впливу до 6 фінансових установ

Національний банк України застосував до п'яти фінустанов заходи впливу у вигляді накладення штрафу, а до ще одної – у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень.

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Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що Нацбанк застосував до ТОВ "Імпорт Карс Лізинг" (ЄДРПОУ 43604674) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України, зокрема у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за I квартал 2024 року.

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 15 липня 2024 року.

Також повідомляється, що Національний банк застосував до чотирьох фінансових компаній та одного ломбарду заходи впливу у вигляді накладення штрафу за несвоєчасне подання регулятору звітності за І квартал 2024 року.

Так, штрафи накладено на:

ТОВ "Легіон Харків" (ЄДРПОУ 43407860);

ТОВ "ФК "Кредитонлайн" (ЄДРПОУ 43067861);

ТОВ "Веллфін" (ЄДРПОУ 39952398);

ТОВ "Гроші 247" (ЄДРПОУ 41803222);

ПТ "Ломбард "Оріон-Т" Безбородов та Менакер" (ЄДРПОУ 19314356).

Регулятор зазначає, що штрафи підлягають сплаті протягом місяця з дня набрання чинності рішеннями Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет з питань нагляду).

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду 01 липня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та / або супровідних послуг і набирають чинності з 02 липня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк оштрафував вісім фінансових компаній за несвоєчасне подання звітності, а фінкомпанії "ФінСоле" анулював ліцензію.

А у травні НБУ наклав штрафи на три банки на 55 млн грн - за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також додамо, що Нацбанк анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам - ТОВ "ФК "Фінар", ТОВ "ФК "Фінєвровектор", ТОВ "ФК "Ампір Капітал".