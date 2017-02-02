Немецкий банк заблокировал на счетах ПриватБанка 17 млн евро

02 февраля 2017, 14:08
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Commerzbank заблокировал на корсчете ПриватБанка 17,8 млн евро как гарантию выполнения обязательств по программе финансирования покупки основных средств украинскими аграриями

Немецкий банк заблокировал на счетах ПриватБанка 17 млн евро | Банки | Дело Увеличить картинку

Глава правления ПриватБанка Александр Шлапак подтвердил информацию о блокировании германским Commerzbank 17 млн евро, принадлежащих украинскому банку, на его корреспондентском счете.

"Достаточно нехорошая ситуация с Commerzbank, через который проходит большая часть операций ПриватБанка: сегодня заблокировал на своих счетах около 17 млн евро наших средств. Мы сделали официальный запрос, пытаемся выяснить ситуацию", — сказал он.

Шлапак подчеркнул, что программа долгосрочного финансирования покупки сельхозтехники украинскими предприятиями под гарантии германского государственного страхового общества Hermes продолжается. В ее рамках выполняется около 10 соглашений, по которым уплачиваются все платежи контрагентами и ПриватБанком.

Глава правления отметил, что банк проинформирует прессу о результатах переговоров с Commerzbank по этой ситуации.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Commerzbank заблокировал на корсчете ПриватБанка 17,8 млн евро как гарантию выполнения обязательств по программе долгосрочного финансирования покупки основных средств украинскими предприятиями, предоставляемого под гарантии Hermes.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: приватбанк , commerzbank

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Немецкий банк заблокировал на счетах ПриватБанка 17 млн евро | Банки | Дело
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