Norvik Banka отказался от покупки украинской "дочки" Сбербанка

Латвийский Norvik Banka вышел из сделки по покупке украинского Сбербанка. Об этом сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью интернет изданию Минфин.

"Думаю, им (Norvik Banka — ред.) это было сложно оформить, поскольку, когда банк покупает акции кого бы то ни было, у него на эту же сумму уменьшается капитал. Плюс Norvik работает в Евросоюзе, могли сказаться санкции против России. Поэтому Norvik Banka как структурная единица из этой сделки (покупка украинского Сбербанка — ред.) был исключен", — сказала она.

Ранее сообщалось, что НБУ получил второй пакет документов на согласование продажи украинской "дочки" Сбербанка России консорциуму инвесторов. В соответствии с документами покупателем 22,5% финучреждения должен был выступить гражданин Великобритании и РФ Григорий Гусельников (собственник Norvik Banka).

Перед этим Нацбанк получил от гражданина Великобритании и РФ Саида Гуцериева пакет документов для согласования приобретения 77,5% акций ПАО "Сбербанк" (Киев).