Norvik Banka отказался от покупки украинской "дочки" Сбербанка

Раздел:
Новости финансов
> Банки
Теги: сбербанк , сделка
Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
|покупка
|продажа
|НБУ
|USD
|-
|-
|26.59
|EUR
|-
|-
|28.96
|RUB
|-
|-
|0.47
|ДТ
|СПБТ
|Донецкая область
|22.94
|12.25
|Киевская область
|22.73
|11.75
|Львовская область
|22.86
|11.65
|США провели успешные испытания межконтинентальной ракеты
|5 лучших фильмов о финансовом кризисе
влажность:
давление:
ветер:
— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.