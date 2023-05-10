Огляд фінтех-застосунку ZEN.COM

Фінансові технології розвиваються швидко, надаючи все більше інструментів для зручного користування грошима. Один з таких — мобільний застосунок ZEN.COM.

ZEN.COM — сучасний фінансовий помічник

Застосунок ZEN.COM був створений, щоб спростити та прискорити доступ до грошових переказів між людьми, зокрема з різних країн світу. А також зробити керування фінансами зручнішим і швидшим в цілому.

Із застосуванням фінансових технологій грошові операції, які раніше вимагали багато часу та зусиль, потребують лише декількох кліків. Щоб зробити міжнародний переказ коштів, більше не треба йти у банківське відділення. Можна скористатися онлайн-сервісом у смартфоні.

Тож все більше людей відкривають для себе переваги FinTech-застосунків, у тому числі мобільного додатку ZEN.COM.

Коротко про можливості застосунку

ZEN.COM не лише підкаже, як швидко перекинути кошти з одного рахунку на інший. Це багатофункціональний фінансовий помічник.

Один рахунок — 28 валют

ZEN знає, як відкрити повноцінний мультивалютний рахунок у власному смартфоні. Євро, долари, злоті та ще понад два десятки різних валют — все це можна отримати в одному додатку.

У межах рахунку гроші можна легко й швидко конвертувати. Наприклад, його можливо поповнити місцевою валютою і за необхідності обміняти її на долари чи локальні валюти інших країн за одним із найнижчих курсів.

Після обміну гроші можна використовувати на свій розсуд: зберігати, переказувати чи робити покупки в магазинах, оминаючи переплати за внутрішню конвертацію.

Зручні способи поповнення

Доступні глобальні та локальні методи поповнення рахунку з мінімальною комісією:

● валютні картки Mastercard® і VISA;

● PayPal, Apple Pay та Google Pay;

● готівка — Paysafecash;

● банківські перекази.

Поповнювати можна у всіх валютах, з якими працює ZEN, а також за допомогою криптовалют*, як-от Bitcoin, Ethereum, Tether та Litecoin.

*ZEN.COM працює із зовнішнім постачальником послуг.

Власна платіжна картка

У застосунку є можливість оформити платіжну картку ZEN Mastercard®. Віртуальну — для підписок, онлайн-шопінгу та додання картки до електронного гаманця (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay і Xiaomi Pay). А за потреби й фізичну — для традиційних платежів і зняття готівки в банкоматах.

Також власники ZEN Mastercard® мають змогу отримувати кешбек до 15% при оплаті карткою*.

*Пропозиція діє на постійній основі в застосунку ZEN.COM. Детальні умови — на офіційному сайті.

Різні типи переказів

ZEN — справжній профі у сфері переміщення коштів. Міжнародні інструменти SWIFT і SEPA, місцеві методи або ж блискавичні перекази між рахунками інших користувачів — можна вибрати будь-який зручний і безпечний спосіб надсилати та отримувати гроші.

А віднедавна у додатку з’явилася функція швидкого переказу коштів на будь-яку картку Mastercard®.

Перекази на картки Mastercard® у ZEN.COM

Нова опція передбачає можливість переказувати кошти на картки різних банківських установ у будь-якій з 28 валют, які наразі підтримує застосунок.

Не важливо, де знаходяться відправник і отримувач — в одній країні чи в різних.

Незалежно від вибраного тарифного плану чи валюти, в якій виконується операція, комісія становить 1% від суми переказу. Жодних прихованих платежів чи доплат.

ZEN.COM — переваги сучасних фінансових технологій в одному застосунку.