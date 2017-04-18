Ощадбанк лишил Сбербанк торговых марок и домена

18 апреля 2017, 18:25
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Ощадбанк отсудил у российской "дочки" торговую марку "Сбербанк"

Ощадбанк лишил Сбербанк торговых марок и домена | Банки | Дело Увеличить картинку

Суд Киева вынес решение, согласно которому были признаны недействительными десять торговых марок Сбербанка, последний лишен доменного имени sberbank.ua и удовлетворено требование Ощадбанка о запрете использовать торговую марку "Сбербанк".

Об этом говорится в пресс-релизе судившегося госбанка.

Напомним, что 15 января 2016 года Ощадбанк подал соответствующий иск в суд о защите торговой марки "Сбербанк", единственным законным владельцем которой, по данным банка, на территории Украины является именно Ощадбанк (свидетельство №82116 от 10.09.2007 г.).

По материалам: "Дело"
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Теги: суд , сбербанк , ощадбанк

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Ощадбанк лишил Сбербанк торговых марок и домена | Банки | Дело
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