Ощадбанк полностью погасил задолженность по рефинансированию перед НБУ

04 апреля 2017, 18:11
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Госбанк выплатил регулятору оставшуюся часть кредитов в размере 2 млрд грн

Ощадбанк полностью погасил задолженность по рефинансированию перед НБУ | Банки | Дело Увеличить картинку

Ощадбанк окончательно погасил кредиты, полученные от Нацбанка Украины на условиях рефинансирования. Согласно сообщению госбанка 4 апреля он погасил оставшуюся часть задолженности в объеме 2 млрд грн.

Кредиты рефинансирования от НБУ общим объемом 19,9 млрд грн Ощадбанк привлекал с ноября 2008 года по июнь 2014 года. Средства, по данным учреждения, пошли на финансирование, в том числе государственных программ.

2,5 млрд грн из этой суммы Ощадбанк погасил в соответствии с графиком, остальную задолженность в размере 17,4 млрд грн вернул досрочно. Так, 3,5 млрд грн было погашено в 2015 году, 11,4 млрд грн — в 2016 году, 2,5 млрд грн — в 2017 году.

Как отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный, благодаря привлечению средств юридических и физических лиц банку удалось заменить средства НБУ собственной ресурсной базой.

"Замещение кредитных ресурсов собственными будет способствовать улучшению показателей деятельности банка, в том числе показателей прибыльности", — сказал он.

Напомним, в марте Ощадбанк досрочно выплатил НБУ 500 млн грн задолженности по рефинансированию.

На начало 2017 года долг платежеспособных банков перед НБУ составлял 22,9 млрд грн.

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Теги: ощадбанк , нбу , рефинансирование , долг

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Ощадбанк полностью погасил задолженность по рефинансированию перед НБУ | Банки | Дело
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