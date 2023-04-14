Під час війни українці зможуть зберегти гроші, якщо будуть дотримуватися стратегії диверсифікації – ICU

Кожен українець має обрати для себе оптимальну стратегію диверсифікації, яка під час повномасштабної війни допоможе зберегти гроші від будь-яких ризиків. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповідає заступниця директора ICU Євгенія Грищенко.

Експертка запропонувала дотримуватися наступних рекомендацій в рамках стратегії диверсифікації.

Перше. Необхідно мати певну суму готівкою, оскільки гроші можуть знадобитися для різних задач: покупки в магазині або незапланована поїздка з одного міста в інше. Під час війни людина має бути готова до різних викликів.

Друге. Також треба зберігати гроші на банківському рахунку. Тоді можна легко оплатити базові витрати – комунальні послуги, мобільний зв’язок, паливо та ін. Або, наприклад, є можливість швидко перерахувати кошті тим, кому необхідно.

Третє. Важливо думати про збереження своїх коштів. Тому варто використовувати звичні інструменти для накопичення в гривні та іноземній валюті - депозити, ОВДП. Але за можливості треба обирати стабільні варіанти з хорошою дохідністю.

"Також варто використовувати декілька інвестиційних інструментів, щоб максимально захистити свої кошти від можливих ризиків. Гроші також варто диверсифікувати в залежності від власних майбутніх потреб", - говорить Грищенко.

Нагадаємо, на початку весни стало відомо, що українці придбали вже півмільйона військових облігацій у застосунку “Дія”, інвестувавши 500 млн гривень в підтримку економіки країни та Сил оборони.