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Пять положительных эффектов изменения графика докапитализации для банков

27 декабря 2017, 15:56
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Глава правления Банка "Фамильный" Ольга Долженко выделила важные эффекты изменений в докапитализации банков до 2024 года

Ольга Долженко Ольга Долженко глава правления ПАО "Банк Фамильный"

В прошлый четверг Правление НБУ приняло постановление № 136, меняющее график обязательного увеличения минимального размера уставного и регулятивного капиталов банков. Согласно вновь утвержденному графику, акционерам банков необходимо будет думать о докапитализации в 2020 г. на сумму до 300 млн грн, в 2022 г. на сумму до 400 млн грн и в 2024 г. на сумму до 500 млн грн.

И это только в том случае, если не будет принят поданный в Верховную Раду законопроект №7231, которым планируется зафиксировать минимальный размер уставного капитала для банков на уровне 200 млн грн.

Хотя удельный вес активов 42-х банков, получивших отсрочку в докапитализации, невелик в общих активах банковской системы Украины, положительные эффекты этих изменений существенны. Хотелось бы отдельно отметить наиболее значимые из них:

1. Подтверждение права собственности частных украинских инвесторов на их банковские бизнес-единицы в том формате, в котором они планировали и развивали свой бизнес. Никаких "урезанных лицензий" и вынужденного перехода в формат финансовых компаний. У акционеров украинских банков вновь появился период, в течение которого можно заработать банковским бизнесом на следующие этапы докапитализации, а не ежегодно вносить деньги в капитал извне.

2. Снижение негативных ожиданий ухода с рынка еще десятков банков в следующем году. Снятие с повестки дня этой темы лишит "дополнительной пищи" экспертов, специализирующихся на теме "уничтожения" банковской системы Украины, а также повысит уровень доверия к банкам со стороны их клиентов. Важно чтобы общество понимало разницу, в каком случае банк действительно не справился с управлением рисками, а в каком — покинул рынок вынужденно, из-за нормативных требований к увеличению уставного капитала, которые не оправдываются его бизнес-моделью и масштабами деятельности.

3. Консолидация небольших украинских банков вокруг аргументации и защиты позиции по снижению размера минимального уставного капитала перед Национальным банком Украины. Более чем полуторагодовой диалог небольших банков, НАБУ и регулятора по этому вопросу позволил небольшим банкам поверить в возможность "доносить" разумные и обоснованные предложения, объединяя свои усилия.

4. Национальный банк этим решением продемонстрировал готовность к разумному компромиссу. Основным фактором, способствующим принятию положительного решения о пересмотре графика, стал результат диагностических проверок небольших банков, подтвердивший хорошее качество их кредитных портфелей и высокий уровень адекватности капитала.

5. Небольшие банки получили возможность показать жизнеспособность своих бизнес-моделей в условиях системных рисков и составить конкуренцию госбанкам и банкам с иностранным капиталом в таких сегментах, как: финтех, обслуживание малого и среднего бизнеса, кредитование фермерских хозяйств, индивидуальный банкинг.

Таким образом, сохранение небольших банков как фактора конкуренции будет способствовать повышению эффективности всей банковской системы Украины.

Автор: Ольга Долженко Ольга
Долженко
глава правления ПАО "Банк Фамильный"

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Теги: докапитализация , нбу , банки

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Пять положительных эффектов изменения графика докапитализации для банков | Банки | Дело
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