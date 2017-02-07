Пять украинских банков являются проблемными — Нацбанк

В Украине сейчас пять банков имеют статус проблемных. Об этом сообщила заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова.

"Статус проблемности не является приговором. 13 банков были проблемными, но вернулись на рынок в разное время", — заявила она.

К проблемным банкам НБУ мог отнести учреждения с непрозрачной структурой капитала — это банки "Новый", который контролирует КБ "Южное", и банк "Гефест", который сейчас Игорь Кутицкий выставил на продажу.

По информации Нацбанка, банки в четыре раза сократили внешние долги.