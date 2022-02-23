Платежная система Paysera отказалась осуществлять операции с рублем и закрыла счета российских клиентов

Литовская компания Paysera, предоставляющая финтехуслуги, объявила, что больше не будет работать с Россией и национальной валютой рублем. Об этом сообщает литовское издание LRT.

В частности, Paysera отказалась обслуживать операции в российских рублях, закроет счета клиентов из России. Компания ограничит отправку денег в банки России и Беларуси и из них.

"Санкции ЕС в отношении российских банков от 22 февраля — это компромисс, который должен быть принят всеми членами ЕС. Мы солидарны с украинцами и не будем обслуживать практически все операции, связанные с Россией", — заявил генеральный директор Paysera Гинтаутас Межятис.

Кроме того, если бенефициаром какой-либо компании является гражданин РФ, то Paysera также не будет предоставлять ей свои услуги.

Согласно подписанным договорам, ограничения на транзакции могут быть реализованы после 60-дневного периода уведомления.

Межятис добавил, что если США и Евросоюз введут новые санкции в отношении российского финансового сектора, то их компания применит незамедлительно.

В компании не уточнили, какие убытки понесет Paysera в связи с фактическим отказом от российского рынка.

Решение Paysera остановить переводы в Россию связано с агрессией РФ против Украины. Из-за этого Великобритания приняла решение ввести новый пакет санкций против пяти основных банков Российской Федерации. Евросоюз принял ряд ограничительных мер и уже готовится ввести санкции, которые сильно ударят по РФ, в частности, ограничат доступ страны к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.

США пошли еще дальше и ввели жесткие санкции в отношении суверенного долга РФ и российских элит. Страна принимает санкционный пакет, который должен остановить агрессию Кремля, понимая, что это может ударить и по экономике США.