Платинум Банк нарастил капитал на 120 млн грн

По материалам:
Раздел: Новости финансов > Банки
Теги: платинум банк, банки, нбу, докапитализация
Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
|покупка
|продажа
|НБУ
|USD
|-
|-
|26.89
|EUR
|-
|-
|27.97
|RUB
|-
|-
|0.44
|ДТ
|СПБТ
|Донецкая область
|22.86
|12.99
|Киевская область
|22.5
|12.47
|Львовская область
|22.48
|12.56
|Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
|Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
влажность:
давление:
ветер:
— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.