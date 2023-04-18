Платники ухиляються від сплати військового збору: скільки недоотримав держбюджет з 2014 року

Станом на початок 2023 року порівняно з 2020 роком борг із військового збору до державного бюджету збільшився на 94,7 млн грн (з 278 до 372 млн гривень). Про це 18 квітня повідомила пресслужба Рахункової палати.

Внаслідок списання боргу до держбюджету не надійшло 37,5 млн грн. В Рахунковій палаті пояснюють, що причиною збільшення заборгованості стала несплата платниками військового збору, нарахованого на самостійно задекларовані доходи, згідно з поданими податковими деклараціями.

Зауважимо, що йдеться про борг, який накопичується з 2014 року, коли запровадили військовий збір. Водночас за незмінної ставки у 1,5% надходження військового збору зросли в 13,3 раза: з 2,5 млрд грн у 2014 році до 33,7 млрд грн у 2022 році.

А от кількість платників зменшується. В 2022 році військовий збір сплатили понад 760 тис юридичних осіб та ФОП, і майже 311 тис фізосіб за результатами річного декларування. У порівнянні з 2019 роком їхня кількість знизилась на 18% та 32% відповідно.

Зазначається, що сума недоотриманих коштів від військового збору не є остаточною, адже не враховано осіб, які отримують доходи від надання в оренду нерухомості й отримання спадщини. Також податківці не мають доступу до інформації про отримання українцями переказів з-за кордону та доходи, отримані за межами України.

"Серед основних причин неналежного забезпечення бази оподаткування фахівці Рахункової палати виокремили, зокрема, заниження або недекларування доходу від продажу (обміну) рухомого майна", — з'ясували у Рахунковій палаті, навівши декілька прикладів.

Зростає кількість продажу люксових автомобільних брендів (Porshe, Infiniti, Tesla) за ціною металобрухту – 658 транспортних засобів продали за 2 млн грн, при цьому сплатили 30,7 тис грн військового збору. Ще один реальний випадок: електромобіль Tesla Model 3, який коштує від 829 тис грн і більше, за умовами договору, продали за 5 тис грн (75 грн військовий збір), занизивши його вартість у 166 разів.

Також відомо, що недонадходження військового збору до держбюджету спричинені недекларуванням доходів від надання майна в лізинг, оренду або суборенду.

"Хоча середня вартість оренди житла в Україні щороку зростає, у 2021 році відповідні доходи зменшились на майже 19% порівняно з попереднім роком. Протягом 2019–2021 року українці задекларували 8,3 млрд грн від оренди житла, сплативши понад 126 млн грн військового збору", — резюмували в Рахунковій палаті.

Нагадаємо, в Офісі Президента України також обговорюють новий вид податку, який направлять на фінансування Збройних сил. Водночас деталей ініціативи не розкривають.