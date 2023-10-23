Плюс 1,5 млрд євро до бюджету: Україна отримала новий транш від ЄС

Україна 23 жовтня отримала дев'ятий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках макрофінансової допомоги (МФД) від Європейського Союзу на 2023 рік. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що загалом у поточному році до держбюджету надійшло вже 15 млрд євро пільгових позикових коштів у рамках МФД.

Ці гроші надаються на безпрецедентно пільгових умовах та спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету України. Термін погашення кредиту складає 35 років, а відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту компенсуватиме сторона ЄС.

До кінця 2023 року в рамках зазначеної програми очікуються ще два транші з урахуванням рівня виконання Україною умов структурної політики, погоджених сторонами.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, від початку повномасштабної війни Україна отримала 22,2 млрд євро прямої бюджетної підтримки від ЄС.

Допомога від ЄС: транші на 2023-й рік

Наприкінці 2022 року Європейський Союз ухвалив рішення щодо виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

Перший транш на 3 млрд євро Україна отримала у січні, а з березня щомісяця надходять по 1,5 млрд євро. Погасити пільгові кошти необхідно протягом 35 років, починаючи з 2033-го.

Кредит Україна отримує за виконання узятих зобов’язань. Як пояснювала віцепрем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, ці вимоги стосуються питань верховенства права та протидії корупції, фінансових моментів, фіскальної політики, а також економічних заходів, які вживає Україна, щоб акумулювати кошти в держбюджет.