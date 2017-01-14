4 причины падения курса гривни

Курс доллара (и официальный, и "черный") традиционно после новогодних праздников пошел вверх.

С 10 января цена на американскую валюту продолжала подниматься и уже на межбанковском рынке достигла значения в 27,66 грн/$. Официальный курс на сегодня составил 27,66 грн/$. Курсы в банках на покупку валюты варьируються от 28,7 грн/$ до 27,04 грн/$, на продажу — от 29,25 грн/$ до 28,40 грн/$.

На черном рынке, по данным Finance.UA, еще утром в пятницу курс местами доходил до отметки 30 грн/$, но к обеду таких значений уже не было, максимальной ценой продажи было 29,30 грн/$. Средний курс продажи на черном рынке 28,94 грн/$, покупки — 28,73 грн/$.

Чтобы сгладить курсовые колебания, Нацбанк в новом году три раза выходил на межбанк с продажей валюты, продав банкам суммарно $161,7 млн, правда, до этого он трижды выходил с покупкой, потому чистая продажа валюты составила $14,6 млн. Delo.UA нашло четыре причины, по которым гривня снова подешевела.

Причины

Для начала стоит сказать, что фундаментально перекосы на валютном рынке случаются по одной причине — спрос на валюту превышает предложение. То есть на сегодня он не определяется в ручном режиме ни Минфином, ни НБУ, ни кем-либо еще. Однако своими действиями, также как другие участники рынка, они оказывают на него существенное влияние. К примеру, первая причина давления на гривню прямо связана с действиями Минфина.

1. Выплаты Минфина. Под конец 2016 года ведомство распорядилось возместить компаниям-экспортерам 12,5 млрд грн. Это значит, что у предприятий есть гривня и им не нужно покупать ее за валюту, а значит предложение валюты на межбанке снизилось.

С этим согласен начальник отдела по работе с долговыми инструментами на локальном рынке Concorde Capital Юрий Товстенко. "Говоря о том, что мало валютной выручки, в том числе и от аграриев, стоит отметить, что в декабре правительство компенсировало экспортерам большой объем НДС. И потому у них просто нет потребности заводить валюту в страну и менять ее на гривню. Кроме того, не нужно забывать, что в декабре затраты бюджета были произведены на 160 млрд грн при среднем уровне около 70 млрд грн. В том числе была выплачена пенсия за два месяца (авансом за январь)", — отмечает аналитик.

Другая причина связана с банками.

2. Банки. Если говорить о наличном рынке, то там, кроме увеличения предложения гривни (бюджетные затраты в декабре), повлияла также ситуация с ПриватБанком.

"Вероятно, вследствие паники население вынимало депозиты и конвертировало их в доллар, — отмечает Товстенко. — Новость о скорой выплате из ФГВФЛ 5 млрд грн по Платинум Банку подлила масла в огонь". Население ожидает в долгосрочном периоде девальвацию и эти ожидания приводят к повышенному спросу на валюту в январе.

Но кроме действий НБУ и Минфина, есть еще несколько чисто экономических факторов, повлиявших на курс.

3. Праздники. Национальный банк утверждает, что курсовой скачок связан с ограниченным предложением валюты после праздников.

"На сегодня меньшее на рынке предложение валюты, чем в предыдущие месяцы, объясняется традиционным для первых месяцев года спадом деловой активности, который в том числе выражается в меньших поступлениях валютной выручки от экспорта агрокультур, которые были основным источником валюты осенью. В то же время роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт. Этому также способствует мировая ценовая конъюнктура — подорожание стали и железной руды", — говорится в комментарии заместителя главы НБУ Олега Чурия на сайте Нацбанка.

При этом, хотя и был спад экспорта, спада импорта не было, так как в начале года традиционно происходит пик потребления энергоресурсов. "Импортеры увеличивают закупки природного газа, бензина, дизеля и угля. При этом определенный спад экспорта действительно имеет место в связи с замедлением деловой активности в начале года", — говорит Андрей Приходько, главный аналитик Укрсоцбанка. Это означает, что спрос на валюту на рынке от компаний-импортеров не падал, тогда как предложение валюты от экспортеров не увеличивалось.

4. Теневая экономика. Эта причина также объясняется нуждами участников реального сектора экономики, только тех, кто работает "в черную". По словам Приходько, на черном рынке также сказался спрос импортеров топлива. "Теневая экономика — основной клиент черного валютного рынка. Валюта на импорт того же топлива нужна как официальным импортерам, так и теневым. При этом зачастую черный рынок как бы предугадывает рост курса на межбанке, так как черный рынок более гибкий и незарегулированный. Он первым реагирует на изменение фундаментальных факторов", — отмечает он.

К слову о черном рынке, в декабре прошлого года парламент отменил 2%-й сбор в Пенсионный фонд с обмена валют. По идее, это должно было позволить банкам конкурировать курсом с обменниками.

Однако при сохранившихся ограничениях на покупку валюты отмена сбора на общую картину особо не повлияла.

По словам Вячеслава Озерова, ведущего эксперта cектора продажи казначейских продуктов ОТП Банка, эта норма вернула часть спроса в банки, что вызвало незначительное увеличение объема продажи валюты банками. При этом обменники лишь незначительно скорректировали свои курсы. "Однако на сегодняшний день все еще возможна ситуация, когда спрос на черном рынке выше цены продажи банками в обменниках. Это объясняется тем, что в случае необходимости купить большую сумму валюты (более $400) физлица все равно вынуждены искать ее на черном рынке. Также в банках физлицам валюту все еще продают только по предъявлению документов, удостоверяющих личность, то есть проводят идентификацию клиента-покупателя валюты, в то время как в обменниках такую идентификацию не проводят", — подчеркивает эксперт.

Светлое будущее

Олег Куринной, директор казначейства банка Кредит Днепр, отмечает, что стабилизации ситуации в банке ожидают не ранее конца января—в феврале, когда экспортеры начнут активнее заводить валюту в связи с истечением их 120-дневного срока возврата валютной выручки.

"Ряд представителей агроотрасли — основные экспортеры — заканчивали отгрузки в конце осени и соответственно активизируются с возвратом не ранее конца января. Вторая по доле экспортная отрасль — металлургия — наиболее активна в теплое время года, поэтому нынешние поступления валюты от этих предприятий пока не могут покрыть весь существующий спрос", — отмечает он.

Юрий Товстенко также отмечает, что в феврале курс откатится. "Наш прогноз на конец года — 28 грн/$", — предполагает аналитик.

При этом, как он сам отмечает, беспокоит факт того, что цены на руду и металл (одна из основных статей экспорта Украины) на годовых максимумах — руда стоит около $80 за тонну, но гривня все равно падает. Аналитик опасается, что уже в этом году цена на этих рынках пойдет вниз и перекрыть падение валютных поступлений в страну не получится.

Однако, по словам Дениса Саквы, старшего аналитика ИК Dragon Capital, пока что опасаться нечего.

"В последние месяцы цены на сталь и руду очень хорошие. И выручка от металлургов и рудников должна расти. Но в более отдаленной перспективе цены, конечно, могут упасть и на сталь, и на руду. Основной фактор — это спрос в Китае. Сейчас инфраструктурные проекты и строительство поддерживают спрос и цены на высоком уровне, китайское правительство стимулирует экономику. Если спрос в Китае начнет падать — цены могут вернуться к уровню начала 2016 года. Но в ближайшие полгода это, я думаю, нам это не грозит", — отмечает эксперт.