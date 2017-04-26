Почему остановка металлургов-экспортеров не привела к обесцениванию гривни

Ровно два месяца назад на временно неконтролируемой правительством Украины территории Донецкой и Луганской областей (НКТ) остановилось последнее из трех металлургических предприятий.

По данным отраслевого объединения "Укрметаллургпром", происходило это в такой хронологии:

Алчевский МК (Луганская обл.) — остановлен 13 февраля;

Енакиевский МЗ (Донецкая обл.) — остановлен 21 февраля;

"Донецксталь" — МЗ (Донецкая обл.) — остановлен 26 февраля.

Первые два предприятия выпускали чугун, сталь и металлопрока, "Донецксталь" — только товарный чугун. Все предприятия были перерегистрированы в городах, контролируемых правительством Украины, платили там налоги. Произведенная ими продукция экспортировалась через украинские порты. Вырученная валютная выручка также поступала в Украину.

После остановки множество экспертов спрогнозировали увеличение давления на курс национальной валюты. Не сразу, но спустя 2-3 месяца, когда должны были прекратиться поступления от экспортируемой металлопродукции. Ведь другим металлургическим предприятиям не удалось перекрыть потери. Частичным компенсатором могла стать переориентация поставок железной руды на внешние рынки. Но все равно речь шла о неизбежной девальвации.

Источник: ОП "Укрметаллургпром"

Однако если в конце февраля официальный курс НБУ достигал 27,18 грн за $1, то сегодня — это 26,67 грн. В обменных пунктах американскую валюту в Киеве можно купить по курсу 26,40 грн — налицо укрепление национальной валюты.

Почему же не сбылись устрашающие прогнозы?

Судя по всему, укрепление гривни — это временное явление.

Во-первых, предприятия уже достаточно долго работали с перебоями, в том числе из-за блокады поставок на неконтролируемую территорию. Суммарно три меткомбината в феврале по сравнению с январем сократили выпуск чугуна на 33% до 218 тыс. тонн. А по сравнению с довоенным январем 2014 года — это лишь 31% от возможностей предприятий по выплавке чугуна. Так что прекращение их работы не было столь болезненным, как летом 2014 года.

Во-вторых, на руку экспортерам-металлургам сыграл ситуативный рост стоимости железорудного сырья и готового металлопроката. Однако уже сейчас действие этого фактора заканчивается.

В-третьих, Украина прекратила импорт газа в связи с окончанием отопительного сезона. Это ослабило спрос на валюту и давление на гривню.

В-четвертых, во втором квартале традиционно фиксируются минимальные объемы импорта в Украину. Это существенно смягчило сокращение стального экспорта.

Главный вывод из всего происходящего: зависимость экономики Украины от металлургии и горно-металлургического комплекса (ГМК) все слабее. Даже остановка отдельных предприятий не приводит к шоку, аналогичному событиям лета 2014 года.

Несмотря на это, ГМК остается одним из важнейших секторов экономики. И не исключено, что уже к лету 2017 г. мы на себе прочувствуем его влияние. Многие макроэкономисты прогнозируют к концу года обесценивание гривни до 27,5-28 грн за $1. Поэтому металлургам важно возместить количественные потери от весеннего сокращения экспорта. Ведь на глобальных рынках уже наметился разворот вниз стоимости металлопроката и металлургического сырья.

Как можно компенсировать остановку трех предприятий в Донецкой и Луганской областях?

Во-первых, улучшить железнодорожное сообщение с Мариуполем. Тамошние ММК им.Ильича и "Азовсталь" готовы перерабатывать большее количество сырья и выпускать готовую продукцию.

Во-вторых, всем вместе (собственникам, правительству и другим заинтересованным лицам) приложить максимум усилий для рестарта Днепровского МК (ДМК, Каменское), остановленного в середине апреля. Ведь предприятие способно выпускать до 300 тыс. тонн стали в месяц — наилучший компенсатор сокращения производства в украинском ГМК и валютной выручки.

И это реально, так как в последние пару лет ДМК не работал на полную мощность из-за дефицита оборотных средств и других организационных сложностей. Сейчас же в его стабильной работе должны быть заинтересованы все: от местной власти, которым не нужны 10 тыс. безработных до недавних конкурентов-партнеров, которые могут перерабатывать в Каменском свои руду и кокс.