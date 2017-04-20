Подставить плечо: как использовать лизинг для расширения бизнеса

Когда для развития бизнеса не хватает технических мощностей — самое время задуматься о лизинге. Это инструмент к которому стоит прибегнуть компании, нуждающейся в обновлении парка техники и его расширении.

Что можно получить в лизинг?

Самыми популярными являются в Украине лизинг сельхозтезники и легковых автомобилей (в том числе, так называемый флит-менеджмент, когда лизингодатель берет на себя заботы по обслуживанию автопарка клиента).

Например, агрофирма "Вишневе" приобретала в лизинг два новых трактора МТЗ. "Эти трактора мы благополучно выплатили. Сейчас в лизинге комбайн, а в ближайшем времени планируем купить еще одну единицу б/у сельскохозяйственной техники из Европы", — отмечает Борис Ружанский, сооснователь фирмы. По его словам, в лизинге для аграриев есть два преимущества: 1. агробизнес сезонный и зависит от урожая, а лизинговая компания составляет под нас сезонный график платежей; 2. сейчас для аграриев ситуация с НДС стала очень не простой, льготы отменили. Лизинг — инструмент, который позволяет оптимизировать налоги и обновлять парк техники. Трактор работает всего 3 месяца в году, поэтому новый у диллера покупать в наших реалиях смысла нет. А лизинг позволяет выбрать более доступную по цене и надежную б/у технику.

Кроме того, через лизинг часто финансируют покупку грузовых автомобилей для логистических компаний и не только. В добавок, через этот инструмент можно профинансировать покупку вагонов, суден, строительной техники, техники для производственных предприятий и даже самолетов.

"Наша компания специализируется на строительстве и капитальном ремонте дорог. Вся техника в нашем парке очень дорогая. К примеру, новый асфальтоукладчик стоит порядка 100 000 евро. Украинские компании, как правило, не могут позволить себе закупить все необходимое за свои средства", — отмечает Олег Герасимчук, главный инженер строительной компании "Аскона-Инвестбуд". По его словам, лизинг — оптимальное решение. В отличие от кредита, за срок выплаты (например, 5 лет) остаточная стоимость техники выходит в ноль. А ее еще можно продать и заработать. Сегодня в Украине нет тендерных требований как в ЕС, что техника должна быть новой, поэтому б/у спец.техника, в три-четыре раза дешевле новой — это ступень в развитии компании. Например, б.у каток стоит 10 000 евро, а новый 35 000.

Однако тут стоит отметить, что каждая лизинговая компания сама определяет перечень техники, с которой работает. Например, ОТП Лизинг не работает со строительной техникой и делает большой упор на сельхозтехнику — до 80% бизнеса корпоративных продаж компании приходится именно на агробизнес.

Чем хорош лизинг?

Нужно понимать, чем существует несколько видов лизинга: финансовый и оперативный. Первый больше похож на кредит, второй — на аренду.

При финансовом лизинге объект переходит на баланс клиента, и в конце срока договора лизинга этот самый объект компания выкупает, а в бухучете это будет оформлено как покупка. При оперативном лизинге объект остается на балансе лизингодателя, в конце договора клиент не может выкупить его. В бухучете отражается как аренда.

Многие лизинговые компании после кризиса и громких дефолтов, вроде агрохолдинга "Мрия" заговорили о диверсификации бизнеса и большем упоре на МСБ компании. Например, ОТП Лизинг констатирует прирост портфеля МСБ на 20% за прошлый год и первый квартал этого года. Другой пример — компания "Эска Капитал", которая работает только с МСБ, и также нарастила портфель — на 16% за первый квартал.

Хотя маленький бизнес, вроде фермеров, все-таки может и не потянуть условий лизингодателя (например, первоначальный взнос в размере 20-30%, а иногда и больше, от стоимости техники), средний уже вполне способен им соответствовать.

Ставки при лизинге немного ниже кредитных, так как привлечение финансирования дешевле (банку нужно в цене кредита учесть компенсацию депозитных ставок и цену риска, при том, что надзор за банком в разы жестче, чем за лизинговой компанией, и соответственно, цену риска также могут рассчитывать по-разному). Лизинговым компаниям также нужно учитывать риск, и также некоторые законодательные нормы влияют на ставку. Но даже так, цена финансирования в отдельных банках все еще может превышать 25%, тогда как на лизинговом рынке средняя ставка 16-17%. Тут же стоит сказать, что и банки, и лизинговые компании запускают специальные программы, которые позволяют значительно удешевить стоимость финансирования и тем, и другим, в частности, для агропроизводителей.

Ввиду не такого сильного надзора за лизинговыми компаниями, требования к клиенту у них также могут быть более гибкими, чем в банке, особенно с точки зрения бумажной волокиты. При этом, как отмечает Янина Пономарева, коммерческий директор ОТП Лизинг, основные требования к заемщику: опыт работы, хорошая кредитная история и способность обслуживать финансовую нагрузку

В каком состоянии рынок лизинга в Украине?

Рынок лизинга на конец прошлого года находился на подъеме. Как ранее уже писало Delo.UA, одна из причин роста — повышение спроса на сам объект лизинга. Например, в 2016 году был зафиксирован рост продаж автомобилей. "Для рынка лизинга 2016 год оказался достаточно удачным: объем продаж вырос на 40% по сравнению с 2015-м, общая стоимость профинансированных предметов лизинга составила 4,5 млрд грн. И это только на октябрь этого года", — отмечали тогда в компании "Украинский лизинговый фонд".

При этом, из 54 тыс. проданных авто около 6,3% составляли продажи в лизинг.

Кроме того, в компании отметили прирост объемов финансирования сельскохозяйственного сектора, который на данный момент является одним из основных движущих факторов развития рынка лизинга в целом. Это второй по значимости сектор для рынка, доля которого достигает 27%, объем за первую половину 2016-го — 6,7 млрд грн. Первой по значимости остается транспортная отрасль, на которую приходится 32% от всего объема договоров, или 7,9 млрд грн.

К сожалению, более свежих данных пока не опубликовала Комиссия, осуществляющая надзор за рынком лизинга.

Как отмечает Янина Пономарева, оживление рынка связано с общей стабилизацией экономики, потребностью обновления парка техники и предложениями от производителей техники и в нашем случае специальных программ финансирования, которые, к примеру, направлены на удешевление стоимости лизинга или ускорение процедуры.

Особенностью прошлого года стало сокращение сроков договоров лизинга. Ужесточение условий финансирования вылилось в значительное увеличение авансов (с 20-30% до 40-50%), куда закладываются риски потери НДС при возврате техники от неплатежеспособных заемщиков. Лизинговые компании стали выдвигать более жесткие требования к клиентам относительно финансовых показателей. Предприятиям со слабыми финансовыми показателями или новым компаниям крайне трудно получить средства даже на ликвидное имущество.

Однако, как отмечает Антон Дядюра, генеральный директор компании Эска Капитал, лизинг остается оптимальным инструментом для того бизнеса, который хочет расширяться.

Он подчеркивает, что потенциальному заемщику при этом стоит обратить внимание на репутацию компании и валюту финансирования в договоре лизинга. "Если ваш бизнес зарабатывает в гривне и цены на выпускаемый вами товар или услуги не привязаны напрямую к USD или EUR, то безопаснее подписывать договор без валютных привязок. Таким образом, вы можете более точно прогнозировать свои расходы в будущем. В случае стремительного роста курса валюты, ваши лизинговые платежи останутся на прежнем уровне", — отмечает Дядюра.

Важно ответственно отнестись к выполнению взятых на себя обязательств по договору лизинга и соблюдать платежную дисциплину. Ведь данные из Бюро кредитных историй используют все большее количество участников рынка. Наличие просрочки по лизинговым договорам может в дальнейшем существенно ограничить доступ к финансовым ресурсам не только всех лизинговых компаний, но и банков.