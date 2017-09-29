Порошенко определился с новым главой Нацбанка — СМИ

29 сентября 2017, 17:53
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Главой Нацбанка Порошенко предложит назначить исполняющего сейчас обязанности Якова Смолия

Увеличить картинку Фото: Нацбанк/facebook

Новым главой Национального банка Украины (НБУ) может стать ныне исполняющий обязанности Яков Смолий. Об этом пишут Украинские новости, ссылаясь на источники.

"Его (Смолия — ред.) кандидатура на этот пост согласована уже минимум месяц назад", — отмечает издание.

В конце августа представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляла, что Петр Порошенко до конца сентября должен внести на рассмотрение парламента новую кандидатуру на должность председателя Нацбанка.

По ее словам, рассматриваются банкиры, которые являются независимыми и полностью удалены от политического влияния.

В свою очередь в начале июня соглава высшего экспертного совета при Совете НБУ Анатолий Гулей написал, что Общественная коллегия совета Нацбанка рекомендовала президенту трех кандидатов на должность главы НБУ. Порошенко рекомендовали выдвинуть кандидатами на должность главы Нацбанка: председателя Общественной коллегии совета НБУ Станислава Аржевитина, Анатолия Гулея или же председателя Совета НБУ Богдана Данилишина.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева, которая подала президенту прошение об отставке с 10 мая, ушла в длительный отпуск. С 11 мая до назначения нового главы НБУ руководит регулятором первый заместитель председателя Яков Смолий.

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Теги: нбу , петр порошенко , валерия гонтарева

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