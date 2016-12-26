Порошенко подписал бюджет на следующий год, а ПриватБанк получил новое руководство

Как сообщает пресс-служба президента в понедельник, П.Порошенко также подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3 тыс. 200 грн, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".

Глава государства подчеркнул, что правительство Украины в текущем году своевременно подало проект государственного бюджета в Верховную Раду.

Банк "Хрещатик", находящийся в стадии ликвидации, 19 декабря по решению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) погасил задолженность по кредиту рефинансирования Национального банка Украины на 190,457 млн грн, сообщается на веб-сайте Фонда.

Согласно сообщению, удовлетворение требований кредитора осуществлено за счет средств, полученных от погашения пакета облигаций внутреннего госзайма Министерства финансов Украины в иностранной валюте, имущественные права по которым были переданы в залог НБУ по кредиту рефинансирования 8 декабря 2015 года.

Фонд гарантирования вкладов выставит на аукцион права требования по десяти кредитным договорам банка "Форум". В обеспечение по ним переданы здания двух действующих автосалонов Toyota и Lexus в Харькове, автомобили этих же марок и запчасти к ним. Стартовая цена — 86,06 млн грн.

Как сообщается, компании-заемщики входят в одну бизнес-группу и являются дилерами известных марок автомобилей в Харьковской области. Одним лотом на аукцион выставлены права требования по 10 кредитным договорам.

По состоянию на начало сентября этого года задолженность по договорам (тело плюс проценты) превысила 285,75 млн грн.

Согласно сообщению пресс-службы банка, первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев, который в свое время руководил Западным региональным управлением ПриватБанка, работал в руководстве других украинских банков. Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина.

Руководителем розничного бизнеса ПриватБанка стал Алексей Шабан, который работает в банке более 20 лет и в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов. Членом правления банка и руководителем "Центра электронного бизнеса" и направлением по работе с Big Data назначен Сергей Харитич, который работал в лаборатории инноваций ПриватБанка с момента ее создания.