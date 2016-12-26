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Порошенко подписал бюджет на следующий год, а ПриватБанк получил новое руководство

26 декабря 2016, 19:40
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Фонд гарантирования продает десять кредитов, обеспеченных автосалонами, а банк "Хрещатик" вернул НБУ долг в 190,4 млн грн

Порошенко подписал бюджет на следующий год, а ПриватБанк получил новое руководство | Банки | Дело Увеличить картинку

Порошенко подписал Госбюджет-2017

Как сообщает пресс-служба президента в понедельник, П.Порошенко также подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3 тыс. 200 грн, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".

Глава государства подчеркнул, что правительство Украины в текущем году своевременно подало проект государственного бюджета в Верховную Раду.

Банк "Хрещатик" вернул НБУ долг в 190,4 млн грн

Банк "Хрещатик", находящийся в стадии ликвидации, 19 декабря по решению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) погасил задолженность по кредиту рефинансирования Национального банка Украины на 190,457 млн грн, сообщается на веб-сайте Фонда.

Согласно сообщению, удовлетворение требований кредитора осуществлено за счет средств, полученных от погашения пакета облигаций внутреннего госзайма Министерства финансов Украины в иностранной валюте, имущественные права по которым были переданы в залог НБУ по кредиту рефинансирования 8 декабря 2015 года.

Фонд гарантирования продает десять кредитов, обеспеченных автосалонами

Фонд гарантирования вкладов выставит на аукцион права требования по десяти кредитным договорам банка "Форум". В обеспечение по ним переданы здания двух действующих автосалонов Toyota и Lexus в Харькове, автомобили этих же марок и запчасти к ним. Стартовая цена — 86,06 млн грн.

Как сообщается, компании-заемщики входят в одну бизнес-группу и являются дилерами известных марок автомобилей в Харьковской области. Одним лотом на аукцион выставлены права требования по 10 кредитным договорам.

По состоянию на начало сентября этого года задолженность по договорам (тело плюс проценты) превысила 285,75 млн грн.

В ПриватБанке рассказали, кто будет руководить новым госбанком

Согласно сообщению пресс-службы банка, первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев, который в свое время руководил Западным региональным управлением ПриватБанка, работал в руководстве других украинских банков. Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина.

Руководителем розничного бизнеса ПриватБанка стал Алексей Шабан, который работает в банке более 20 лет и в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов. Членом правления банка и руководителем "Центра электронного бизнеса" и направлением по работе с Big Data назначен Сергей Харитич, который работал в лаборатории инноваций ПриватБанка с момента ее создания.

По материалам: "Дело"
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Теги: госбюджет-2017, приватбанк, банк хрещатик, нбу

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Порошенко подписал бюджет на следующий год, а ПриватБанк получил новое руководство | Банки | Дело
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