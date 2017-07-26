Посадова недбалість чи фіктивне підприємництво: Чим можуть закінчитись судові війни Коломойського з державою

Саме по собі звернення до суду є лише правом та способом реалізації конституційного права громадянина на судовий захист, але не завжди наслідком такого звернення є задоволення заяви. У кожному конкретному випадку (в залежності від юрисдикції суду та процедур доведеності тих чи інших обставин) суд встановлює факт: якщо було порушено право заявника, то результатом такого звернення є задоволення заяви, а наслідком — відновлення порушеного право, в іншому випадку — суд вважає звернення безпідставним, наслідком чого є відмова в задоволенні позовних вимог.

Нібито проста та зрозуміла процедура: довів порушення прав — позов задовольнили, а не довів — у задоволенні відмовили. Але не у випадку "судових воєн Коломойського", де на кону стоять мільярди, а в бою зіштовхнулись бізнес-групи з Державою та її адміністративним апаратом з можливостями, які мають НАБУ, ГПУ, НБУ та Національна поліція.

Враховуючи масштаб юридичної битви, вийти з неї без втрат не вдасться жодній стороні, бо кожне рішення суду в тій чи іншій справі матиме для її сторін юридичні наслідки.

З інформації, яка є в ЗМІ суть проблеми зводиться до того, що НБУ вважає 190 млрд.грн., які видані ПриватБанком до моменту націоналізації, — кредитами виданими пов"язаним особам (інсайдерські кредити). Екс-керівництво банку такі факти заперечує. При цьому, зважаючи на системність роботи ПриватБанку до націоналізації, пан Коломойський та Боголюбов зверталися до Кабміну з листом про придбання державою акцій банку і "власники Привату" зобов"язались "реструктуризувати відповідні кредити" до 1 липня 2017 року.

Звісно, кредити не були реструктирузовані і сторони ввійшли в юридичну війну, в рамках якої подані десятки позовів, в т.ч. про розірвання договору поруки щодо рефінансування кредитів, позови щодо незаконності "націоналізації Приватбанку", невиплати коштів по інсайдерським кредитам, а також позови по оскарженню суб"єктами звернення фактів "пов"язаності" осіб.

У випадку доведення безпідставності "націоналізації" Привату та спростування фактів про інсайдерські кредити виникне питання про притягнення до відповідальності (в т.ч. і кримінальної) посадових осіб НБУ, Фонду гарантування вкладів та Кабміну які приймали рішення про націоналізацію банку. А зважаючи на те, хто приймав такі рішення — питання переходить також і в політичну площину і екс-власники Привату зможуть за умови виграшу справи отримати певні політичні бонуси.

У разі визнання націоналізації безпідставною, посадовцям перелічених вище державних структур можуть бути інкриміновані 3 статті Кримінального кодексу

Якщо ж бути конкретним, це ст. 364 — зловживання владою або службовим становищем, ст. 367 — службова недбалість, а також ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (в частині розтрати держаних коштів під час докапіталізації Приватбанку).

З іншої сторони, у випадку встановлення судом безпідставності поданих позовів та підтвердження фактів про "інсайдерські кредити" і виведення коштів, над колишніми власниками Привату повисне "Дамо́клів меч" у вигляді можливого кримінального переслідування і не тільки за статтями про доведення банку до неплатоспроможності (ст.2181), як говорив раніше пан Шлапак, але й за більш тяжкими статтями (розтрата чи заволодіння майном, фіктивне підприємництво та ін.)

А враховуючи те, що в ЗМІ було поширено інформацію про вилучення працівниками НАБУ документів у Приваті, і вже розслідуються справи проти колишнього ТОП менеджменту банку, я впевнений, що кожен крок екс–Приватівців вже "контролюється" державою у вигляді проведення негласних слідчих дій (доступів до телефонів, листування та ін.).

А тому, ця юридична війна може бути досить показовою. Хоча не виключено, що сторони спробують "домовитись", адже в подібних справах в нашій Державі часто мають місце "компроміси", і якщо це станеться, то розмінною монетою будуть чиновники чи менеджмент набагато нижчого рівня.