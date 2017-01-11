Правоохранители в 2016-м 155 раз запрашивали у Нацбанка доступ к банковской тайне

В течение 2016 года Нацбанк предоставлял правоохранителям доступ к информации и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере 155 раз.

В НБУ отмечают, что в прошлом году наиболее активно сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией.

За декабря 2016-го Нацбанк 15 раз предоставлял правоохранителям доступ к документам. В том числе Генеральной прокуратуре (6 раз), Нацполиции (6 раз), НАБУ (2 раза), Государственной фискальной службе (1 раз).

В Антикоррупционном бюро, в свою очередь, отмечают, что открыли криминальное производство против ряда банков, которые выводили средства рефинансирования за границу, в частности, через австрийские банки и в дальнейшем перечисляли на счета офшорных компаний. Это расследование, по словам главы НАБУ Артема Сытника, на начальном этапе, и потому в Бюро не берутся прогнозировать, когда появятся первые подозреваемые.

Напомним, в марте 2015 года Верховная Рада ввела уголовную ответственность руководителей и собственников банка за совершение действий, которые привели к отнесению банковского учреждения к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредиторам.