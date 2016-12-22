ПриватБанк будет снижать депозитные ставки

22 декабря 2016, 13:26
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Сегодня будут сняты все ограничения, с которыми ПриватБанк работал последние три дня и которые касались работы корсчетов, овердрафтов, начисления процентов и SWIFT переводов

ПриватБанк будет снижать депозитные ставки | Банки | Дело Увеличить картинку

Депозитные ставки в ПриватБанке были завышены, поскольку банк испытывал потребность в ликвидности. Новое руководство банка хочет их снизить. Об этом в ходе пресс-конференции заявил новый глава правления банка Александр Шлапак.

"Я хочу снизить процентные ставки в банке. Завышенные ставки ПриватБанка были связаны с потребностью банка в ликвидности. Сейчас такой потребности нет, ситуация с ликвидностью хорошая", — отметил Шлапак.

По данным, опубликованным на сайте банка, ставки по депозитным программам банка на сегодня варьируются от 13% до 20% годовых.

Он также сообщил, что сегодня будут сняты все ограничения, с которыми банк работал последние три дня и которые касались работы корсчетов, овердрафтов, начисления процентов и SWIFT переводов.

Напомним, вчера была закончена процедура передачи ПриватБанка государству, Министерству финансов перешло 100% акций банка.

По материалам: "Дело"
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Теги: приватбанк, банки, минфин, Александр Шлапак

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ПриватБанк будет снижать депозитные ставки | Банки | Дело
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