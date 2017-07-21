ПриватБанк нашел временную замену Шлапаку

ПриватБанк удовлетворил просьбу своего предправления Александра Шлапака об отставке. До назначения нового полноценного главы банка, обазанности Шлапака временно будет исполнять член правления Привата Галина Пахачук, сообщает пресс-слжба финучреждения.

"Александр Шлапак принял вызов возглавить крупнейший в стране банк в период больших рисков и неопределенностей. Благодаря успешной программе антикризисного менеджмента под его руководством, банк был стабилизирован и продолжил удерживать свои лидерские позиции наиболее технологического банка" — цитирует пресс-служба официальное сообщение Набсовета Привата.

Об отставке Алекснадра Шлапака стало известно в конце июня. Перед этим банк покинул один из его первых заместителей Александр Дубровин, который вернулся в Укргазбанк. Искать им замену Приват будет с помощью международной компании по подбору уравленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine. На составление пула кандидатов у нее есть 4 недели (начиная с 12 июля).

Среди вероятных кандидатов на должность главы Привата до сих пор звучала только одна фамилия — германского банкира Райнера Мюллера Ханке, который в 2009 — 2013 годах возглавлял украинскую дочку шведского Swedbank. Его кандидатуру поддерживали межнународные кредиторы Украины.

Сам Александр Шлапак выразил готовность остаться в Привате, но не более чем в статусе консультанта. Работа в госорганах, в том числе это касается НБУ (должность главы регулятора также вакантна) его сейчас категорически не интересует.