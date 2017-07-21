ПриватБанк нашел временную замену Шлапаку

21 июля 2017, 08:46
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Набсовет ПриватБанка ожидаемо одобрил отставку Александра Шлапака с поста председателя правления

ПриватБанк нашел временную замену Шлапаку | Банки | Дело Увеличить картинку

ПриватБанк удовлетворил просьбу своего предправления Александра Шлапака об отставке. До назначения нового полноценного главы банка, обазанности Шлапака временно будет исполнять член правления Привата Галина Пахачук, сообщает пресс-слжба финучреждения.

"Александр Шлапак принял вызов возглавить крупнейший в стране банк в период больших рисков и неопределенностей. Благодаря успешной программе антикризисного менеджмента под его руководством, банк был стабилизирован и продолжил удерживать свои лидерские позиции наиболее технологического банка" — цитирует пресс-служба официальное сообщение Набсовета Привата.

Об отставке Алекснадра Шлапака стало известно в конце июня. Перед этим банк покинул один из его первых заместителей Александр Дубровин, который вернулся в Укргазбанк. Искать им замену Приват будет с помощью международной компании по подбору уравленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine. На составление пула кандидатов у нее есть 4 недели (начиная с 12 июля).

Среди вероятных кандидатов на должность главы Привата до сих пор звучала только одна фамилия — германского банкира Райнера Мюллера Ханке, который в 2009 — 2013 годах возглавлял украинскую дочку шведского Swedbank. Его кандидатуру поддерживали межнународные кредиторы Украины.

Сам Александр Шлапак выразил готовность остаться в Привате, но не более чем в статусе консультанта. Работа в госорганах, в том числе это касается НБУ (должность главы регулятора также вакантна) его сейчас категорически не интересует.

По материалам: "Дело"
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Теги: приват , александр шлапак , национализация

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ПриватБанк нашел временную замену Шлапаку | Банки | Дело
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