ПриватБанк ничего не выплатит держателям своих долговых бумаг

В капитал ПриватБанка конвертированы еврооблигации трех выпусков, то есть все, которые находились в обращении. Об этом сообщается на сайте НБУ. Это значит, что выплат по этим бумагам производиться не будет.

В частности, речь идет о выпуске на сумму $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28.02.2018, выпуске на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23.01.2018 и еврооблигациях на сумму $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Облигации были выпущены специальной компанией (SPV), зарегистрированной в Великобритании, а поступления от размещения облигаций были переданы ПриватБанку в форме займа.

В соответствии со статьей 41.1 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" обязательства ПриватБанка перед SPV в период осуществления временной администрации были обменены на акции дополнительной эмиссии банка. Переход банка в государственную собственность и прекращения временной администрации состоялись 21 декабря 2016.