ПриватБанк нужно докапитализировать на 30 млрд грн — Гонтарева

21 апреля 2017, 15:19
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НБУ проведет расчеты, а саму докапитализацию должен сделать Минфин

ПриватБанк нужно докапитализировать на 30 млрд грн — Гонтарева | Банки | Дело Увеличить картинку

Финальную цифру докапитализации ПриватБанка в конце апреля согласуют глава НБУ Валерия Гонтарева и министр финансов Александр Данилюк.

Об этом глава НБУ сообщила в Вашингтоне 20 апреля, отвечая на вопрос журналиста телеканала "1+1" о том, что отчет E&Y якобы показывает отсутствие убытков у банка в 2016 году.

"Это еще не официально опубликованный отчет E&Y. Конечно, как глава Национального банка я уже видела предварительный результат. И этот результат даже еще хуже, чем раньше. 143 млрд грн это не все потери, которые получит наше государство из-за всех неправильных действий и фрода этого банка. Последняя фрод-сделка ПриватБанка была размером 16 млрд грн. Государство, возможно, покроет 30 млрд грн в этом банке, но, к сожалению, результат, который вы увидите вскоре, может быть выше", — заявила она.

НБУ проведет расчеты, а саму докапитализацию должен сделать Минфин. "Мы согласуем с министром финансов, когда изучим все цифры E&Y, и после этого мы решим, какую именно сумму внесем в этот банк. Это будет в конце этого месяца. И вы увидите, как это работает в Украине. Добро пожаловать в клуб", — резюмировала Валерия Гонтарева.

Напомним, что капитал ПриватБанка увеличивался несколько раз. Перед его национализацией была проведена процедура bail-in в капитал обязательств перед связанными лицами и необеспеченными кредиторами на общую сумму 29 млрд грн. После чего государство тремя траншами докапитализировало ПриватБанка на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

По материалам: Финансовый клуб
Раздел: >
Теги: приватбанк , банки , нбу

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ПриватБанк нужно докапитализировать на 30 млрд грн — Гонтарева | Банки | Дело
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