ПриватБанк получил еще 1,4 млрд грн от государства

16 января 2017, 15:59
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В целом сумма монетизации ОВГЗ для ПриватБанка сейчас составляет 27,2 млрд грн

ПриватБанк получил еще 1,4 млрд грн от государства | Банки | Дело Увеличить картинку

Национальный банк купил ОВГЗ, выпущенных для докапитализации ПриватБанка, на 1,4 млрд грн. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Как отмечается, эти средства были направлены на формирование обязательных резервов и фактически остаются на корсчете банка в НБУ.

Напомним, предыдущая монетизация ОВГЗ для этого финансового учреждения на сумму 25,8 млрд грн была проведена 28 декабря 2016. В целом сумма монетизации ОВГЗ для ПриватБанка сейчас составляет 27,2 млрд грн.

По материалам: "Дело"
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Теги: приватбанк , нбу , овгз

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ПриватБанк получил еще 1,4 млрд грн от государства | Банки | Дело
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