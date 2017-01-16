ПриватБанк получил еще 1,4 млрд грн от государства

Национальный банк купил ОВГЗ, выпущенных для докапитализации ПриватБанка, на 1,4 млрд грн. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Как отмечается, эти средства были направлены на формирование обязательных резервов и фактически остаются на корсчете банка в НБУ.

Напомним, предыдущая монетизация ОВГЗ для этого финансового учреждения на сумму 25,8 млрд грн была проведена 28 декабря 2016. В целом сумма монетизации ОВГЗ для ПриватБанка сейчас составляет 27,2 млрд грн.