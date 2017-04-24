ПриватБанк сменил прописку

24 апреля 2017, 12:49
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Крупнейший банк страны теперь зарегистрирован не в Днепре, а в Киеве

Увеличить картинку Фото: uapress.info

ПриватБанк изменил юридический адрес. Согласно сообщению пресс-службы банка, в новоутвержденной редакции устава юридический адрес ПАО КБ "Приватбанк" изменен с Набережной Победы, 50, Днепр, на ул. Грушевского, 1Д, Киев.

Отмечается, что правления ПриватБанка и все службы главного офиса банка продолжают работать в Днепре, фактический адрес главного банка не меняется.

"Новый юридический адрес банка с учетом фактического местонахождения его акционера Министерства финансов, Наблюдательного совета, позволит оптимизировать корреспонденцию и коммуникации с государственными органами. Просим партнеров и контрагентов банка обратить внимание на необходимость в дальнейшем указывать новый юридический адрес банка в договорных и бухгалтерских документах", — сказано в сообщении.

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Теги: приватбанк

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