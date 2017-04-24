ПриватБанк сменил прописку

ПриватБанк изменил юридический адрес. Согласно сообщению пресс-службы банка, в новоутвержденной редакции устава юридический адрес ПАО КБ "Приватбанк" изменен с Набережной Победы, 50, Днепр, на ул. Грушевского, 1Д, Киев.

Отмечается, что правления ПриватБанка и все службы главного офиса банка продолжают работать в Днепре, фактический адрес главного банка не меняется.

"Новый юридический адрес банка с учетом фактического местонахождения его акционера Министерства финансов, Наблюдательного совета, позволит оптимизировать корреспонденцию и коммуникации с государственными органами. Просим партнеров и контрагентов банка обратить внимание на необходимость в дальнейшем указывать новый юридический адрес банка в договорных и бухгалтерских документах", — сказано в сообщении.