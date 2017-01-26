ПриватБанк восстановил работу счетов одного из крупнейших зернотрейдеров

ПриватБанк в полном объеме восстановил работу счетов американской корпорации Cargill, которые обслуживаются банком, сообщается в пресс-релизе финучреждения.

"После проведения инициированных банком технологических операций и получения разъяснений от ФГВФЛ и НБУ работа счетов компании восстановлена в полном объеме", — говорится в сообщении.

Как сообщил первый заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Дубровин, на слова которого ссылается пресс-служба, технологические процедуры, связанные с работой счетов компании, были проведены банком в рамках законодательства в минимальные сроки.

"С момента возникновения ситуации со счетами Cargill, не зависящей от банка и связанной с процедурой передачи банка в госсобственность, ПриватБанк целенаправленно вел работу по безусловному выполнению обязательств перед клиентом. Все технологические процедуры, связанные с работой счетов компании, были проведены нами в рамках законодательства в минимальные сроки, мы достигли взаимопонимания с Cargill по вопросам сотрудничества с банком", — сказал Дубровин.

Как сообщалось, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) — эмитентом еврооблигаций — подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Затем ФГВФЛ, который ввел временную администрацию в финучреждение, продал все его акции государству за 1 грн. Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Помимо еврооблигаций, в капитал ПриватБанка были переведены (фактически обнулены) и другие его обязательства, в том числе перед Cargill. Всего сумма капитализированных обязательств составила около 29,4 млрд грн.

Cargill входит в четверку компаний ABCD, которые доминируют над потоком сельскохозяйственных продуктов во всем мире, конкурируя с Archer Daniels Midland Co, Bunge Ltd и Louis Dreyfus Corp.