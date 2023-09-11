Проблемний Worldcoin. Як основна "фішка" проєкту створила йому перешкоди у багатьох країнах світу

Новий проєкт Сема Альтмана – Worldcoin – швидко став відомим на весь світ завдяки креативній ідеї. Користувачі можуть проходити ідентифікацію завдяки скануванню ока, отримувати за це спеціальні токени та оплачувати монетами різні сервіси у відповідному додатку. Здавалося б, це крута інновація, але уряди деяких країн розпочали розслідування, оскільки поставили під сумнів законність збору біометричних даних. Тож Delo.ua вирішило розібратися, як багатообіцяючий проєкт отримав багато негативу та чи зможе команда вийти з полоси перешкод, створених владою різних країн.

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Що собою представляє Worldcoin

Вперше про проєкт стало відомо влітку 2021 року. Його співзасновниками стали - CEO OpenAI Сем Альтман, голова TFH Алекс Бланія та CEO Mana Макс Новендстерн. Ідея Worldcoin складається з трьох частин:

World ID – ідентифікатор;

World App – застосунок;



WLD – токен.

Орб дозволяє сканувати сітківку ока. Джерело: Worldcoin

Тобто, якщо людина захоче стати учасником проєкту Worldcoin, вона має зробити такі кроки:

1. Скачати додаток та встановити його на свій смартфон. Тоді можна отримати індивідуальний ідентифікатор.

2. Пройти ідентифікацію особи шляхом сканування сітківки ока. В цьому допомагає спеціальний пристрій – орб або сфера. За таку перевірку користувач може отримати 25 монет WLD.

3. Використовувати токени реально у застосунку, здійснюючи платежі, покупки та перекази.

В Японії виникли черги для сканування ока у Worldcoin. Джерело: Твіттер Сема Альтмана.

Влітку 2023 року стало відомо, що у Worldcoin зареєстровано вже понад 2 млн людей. Представники проєкту запевняють, що протокол допомагає зберігати конфіденційність даних користувачів, оскільки в його основі закладено принцип нульового розголошення. Більш того, люди можуть обирати: зберігати біометрію чи ні.

Скільки коштує токен WLD

Монету WLD було офіційно запущено 24 липня. На старті представники проєкту заявляли амбітні глобальні цілі: у разі успіху пронозували, що глобальна децентралізована ідентифікаційна та фінансова мережа Worldcoin може різко збільшити економічні можливості, масштабувати надійний і безпечний спосіб відрізняти людей від штучного інтелекту в Інтернеті, активізувати глобальні демократичні процеси.

"За підрахунками, понад 4 млрд людей у ​​всьому світі не мають легальних ідентифікаційних даних, які можна перевірити цифровим способом. Це критично обмежує доступ до таких важливих послуг, як охорона здоров’я, державна допомога та фінансові послуги", - сказано в прес-релізі Worldcoin.

Як бачимо, команда має великі амбіції щодо реалізації нового проєкту із використанням біометрії та планує створити новий ринок айті-послуг.

Варто зазначити, що токен WLD працює на базі Ethereum. Монета одразу почала торгуватися на багатьох відомих криптобіржах, наприклад, Binance та Bybit.

Згідно з даними Coinmarketcap, зараз WLD займає 153 місце у топ-200 криптовалют світу з капіталізацією $149 млн. З моменту запуску монети її курс впав на 23,24%. Тобто, якщо 24 липня токен коштував $2,7, то вже 30 серпня вартість Worldcoin склала $1,16.

З моменту запуска Worldcoin монета впала на 23%. Джерело: Coinmarketcap.

Скоріш за все, негативна динаміка котирувань токену WLD пов’язана із проблемами, з якими проєкт зіткнувся у різних країнах світу, кажуть іноземні аналітики. Справа в тому, що уряди деяких країн мають сумніви, що збір біометричних даних у Worldcoin відбувається законно. Тому чиновники проводять необхідні перевірки та навіть розпочинають розслідування. Власне, улітку 2023 року проєкт Сема Альтмана поставили під питання у таких країнах, як Німеччина, Велика Британія, Франція, Аргентина, Кенія та ін.

Зокрема, головний операційний директор криптобіржі BTSE Джефф Мей в коментарі виданню The Block зазначив, що основним аспектом, який впливає на ринкові настрої щодо WLD, є посилений контроль за методами збору та зберігання даних.

"Незважаючи на те, що Worldcoin був запущений нещодавно, він стикається з регулятивними труднощами через занепокоєння щодо конфіденційності даних", - акцентував Джефф Мей.

Слід додати, що під час запуску проєкту Worldcoin представники команди заявили про те, що токен WLD не буде торгуватися в США саме через законодавчі складнощі. Тож Джефф Мей з BTSE вважає, що ця новина про виключення жителів США з торгівлі монетами також стала негативно тиснути на курс. Не виключено, що негативний тренд для токену Worldcoin може стати довгостроковим.

Які ускладнення виникли у Worldcoin у різних країнах світу

Німеччина розпочала розслідування у 2022 році

Державне управління з нагляду за захистом даних Баварії (BayLDA) почало розслідування щодо Worldcoin у листопаді 2022 року, передає видання Reuters. Підставою для відкриття справи стала компанія Tools For Humanity, яка створила відомий проєкт. Вона має свою "дочку" в Німеччині, тому в рамках юрисдикції підпадає під контроль регулятора.

Але ключова причина полягає в іншому: німецькі чиновники побоюються, що за допомогою нових технологій проект розпочне обробку конфіденційних даних "у дуже великих масштабах". Мова йде про сканування сітківки ока.

"Ці технології, на перший погляд, не є встановленими чи добре проаналізованими для обробки у сфері передачі фінансової інформації. Це призводить до ряду ризиків, включно з тим, чи дали користувачі явну згоду на обробку їхніх високочутливих біометричних даних на основі "достатньої та чіткої" інформації", - зазначив президент регулятора Майкл Вілл.

Своєю чергою, у Worldcoin Foundation відмітили, що проєкт дотримується правил ЄС та продовжуватиме співпрацювати з запитами керівних органів щодо інформації про конфіденційність і захист даних.

Франція сумнівається в законності збору біометрії

Національна комісія з питань інформатики та свободи Франції (CNIL) підтримала розслідування німецьких колег проти Worldcoin, оскільки регулятор вважає законність збору біометричних даних сумнівною, передає Reuters.

"Законність цієї колекції здається сумнівною, як і умови для зберігання біометричних даних", - вважають у CNIL.

Тож французькі чиновники вирішили допомогти Баварії у розслідуванні дій проєкту Worldcoin.

Також наприкінці серпня стало відомо, що CNIL провела перевірки в офісі компанії у Парижі, передає Reuters. Представники контролюючих органів відмітили, що ці дії відбулися в рамках розслідування, але більш детальної інформації не надали.

Велика Британія аналізує процес ідентифікації людей

Британський офіс комісара з інформації (ICO) також проводить перевірку проєкту Worldcoin, тому що сканування сітківки ока в обмін на цифрову ідентифікацію та безкоштовну криптовалюту викликає у чиновників питання, передає Reuters.

"Ми відзначаємо запуск Worldcoin у Великій Британії та будемо проводити подальші розслідування", — зазначили в офісі комісара, але детальної інформації не надали.

Британській регулятор хоче визначити, наскільки процедура захисту особистих даних людей відповідає національному законодавству. Справа в тому, працюючи в країні, компанії мають перевіряти, наскільки системи обробки та захисту біометрії є надійними. У разі виявлення ризиків, бізнес має надати відповідну інформацію регулятору та узгоджувати з ним подальші дії.

Також у Британії бізнес повинен мати обґрунтування для роботи з особистими даними та розробити відповідну угоду для користувачів.

Аргентина планує зміцнювати правову базу

Аргентинське агентство з доступу до публічної інформації (AAIP) проводить розслідування методів обробки персональних даних у Worldcoin, опубліковано на сайті регулятора. Таким чином, чиновники планують перевірити, чи дотримується проєкт Сема Альтмана усіх заходів безпеки, що прийняті в рамках програми захисту конфіденційності користувачів країни.

"Розслідування ретельно проаналізує процеси та практики щодо збору, зберігання та використання персональних даних, щоб визначити можливі наслідки для прав людей. Крім того, буде вжито відповідних заходів для вирішення будь-яких виявлених проблем і забезпечення дотримання компанією стандартів безпеки та конфіденційності", - говориться в релізі.

Треба зазначити, що в Аргентині технологічні компанії зобов’язані:

реєструвати свої бази даних у AAIP;

надати інформацію про свою політику обробки;



вказати, для чого їм потрібні конфіденційні дані та який час обробки та їх збереження;



докладно описати заходи безпеки та конфіденційності, які застосовуються для захисту особистої інформації.



Своєю чергою, громадяни мають право отримати чітку та доступну інформацію щодо призначення, використання та мети, з якою йде обробка приватної інформації.

"Подібні випадки вказують на необхідність зміцнення поточної правової бази щодо захисту персональних даних", - акцентували у AAIP.

Кенія створила комітет для розслідування

Кенійський парламент сформував спеціальний комітет, який має проаналізувати дії Worldcoin у країні, повідомляє видання The Star.

Наразі відомо, що місцевий суд призупинив діяльність проєкту, включаючи будь-яку іншу юридичну особу, яка може залучати кенійців до збору та обробки біометричних даних. Більш того, суддя наказав зберегти дані, які Worldcoin зібрав з квітня 2022 року по серпень 2023 року.

"Уряд стурбований діяльністю Worldcoin, пов’язаною з реєстрацією громадян шляхом збору даних очного яблука/райдужної оболонки. Тому відповідні служби безпеки, фінансові служби та органи захисту розпочали розслідування, щоб встановити достовірність і законність описаних вище дій", - сказав міністр внутрішніх справ країни Кіндікі Кітуре.

Також у серпні стало відомо, що поліцейські провели рейд на склад проєкту Worldcoin у кенійській столиці Найробі, передає видання Kahawatungu. Офіцери мали відповідний ордер на обшук, тому вилучили документи та техніку, де зберігається інформація. Ці речі були передані в Управління карних розслідувань для аналізу.

Під час обшуку була присутня комісарка з даних Іммакулейт Кассаїт. Вона повідомила, що компанія Tools for Humanity, що створила проєкт Worldcoin, не розкрила свої справжні наміри під час реєстрації, тому було проведено цей рейд.

Яке майбутнє чекає на Worldcoin

Зважаючи на проблеми, що виникли у Worldcoin в різних країнах світу, експерти доволі скептично висловлюються щодо розвитку проєкту у світі. Зокрема, аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак в коментарі Delo.ua говорить, що ціль проекту Worldcoin утопічна і нереальна.

"Фактично йдеться про створення наднаціонального суперзастосунку з елементами соцмережі, анонімної глобальної платіжної системи, фінансового супермаркету та інших послуг. А єдиною відмінністю від інших подібних проектів є система ідентифікації на основі сканування сітківки ока". Максим Орищак аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ)

Аналітик нагадує, що ідея супердодатку не нова, тому можна розглянути хоча б пару прикладів.

Аналогічний проєкт просуває Ілона Маск. Підприємець хоче створити супердодаток на основі месенджеру X та своєї бази фанатів. В даному випадку цифровою валютою платформи може стати, скажімо, Dogecoin, який Ілон Маск активно піарить вже кілька років.

В Китаї вже існує супердодаток WeChat. В ньому діє підтримка криптоюаня. З урахуванням досить жорстких криптовалютних законів і вкрай акуратного ставлення до безпеки особистих даних своїх громадян, навряд чи Worldcoin будь-коли буде допущений на китайський ринок.



"Ймовірно, в майбутньому в розвинених країнах з’являться свої національні супердодатки за прикладом китайського WeСhat з власною державною цифровою валютою. А ось у бідних країнах подібну функцію можуть взяти на себе приватні компанії, як Worldcoin, зі своїм токеном WLD", - вважає Орищак.

При цьому аналітик не береться прогнозувати, наскільки вигідною буде економіка такого проекту, але якимось чином включати бідні країни до нової фінансової системи все одно доведеться.

"Можливо саме в цьому полягає основна функція Worldcoin – допомогти бідним країнам війти на прийнятний рівень діджиталізації. В такому випадку не дивно, що в розвинених країнах на кшталт США, Франції, Китаю проект Worldcoin або заблокований, або відчуває адміністративний тиск", - пояснює Орищак.

Чи зможе Worldcoin зберегти анонімність

Аналітики впевнені, що світова криптоіндустрія йде в напрямку деанонімізації. Тож спроби різноманітних стартапів зберегти конфіденційність клієнтів або їх транзакцій приречені на провал. А все тому, що уряди розробляють законодавство для ринку криптовалют, де мають діяти правила прозорості розрахунків, легалізації доходів, сплати податків тощо.

Тому стартап Worldcoin не зможе в майбутньому поєднувати свої функції із форматом анонімності, вважає Максим Орищак з ЦБТ. Це логічно, адже поява наднаціонального суперзастосунку змусить команду проєкту провести деанонімізацію його користувачів.

"Звичайно, у Worldcoin можуть щиро вважати, що їм вдасться забезпечити конфіденційність. Але, як показує практика, подібний інформаційний ресурс обов'язково буде взятий під контроль владою", - впевнений Орищак.

Згоден з цим й фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Він відмітив в коментарі Delo.ua: хоча Worldcoin йде шляхом анонімних монет, команда має розуміти, що можуть виникнути ризики приховування доходів, неверифікованої передачі даних, ухилення від оподаткування. Тому недивно, що цей проєкт попадає в когорту тих, з ким борються регулятори США, Європи та інших країн світу, зазначає експерт.

"Якщо проєкт Worldcoin захоче стати публічною компанією, працювати на різних біржах, проєкту доведеться забути про анонімність. Краще це зробити прямо зараз, на етапі старту, оскільки пізніше команда зіштовхнеться з більш серйозними проблемами регулювання в різних країнах". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Як Horizen позбавився приватності

Прогнози експертів – це не тільки теорія, а реалії сьогодення. Справа в тому, що тренди деанонімізації дійсно активно спостерігаються на ринку криптовалют. Як раніше писало Delo.ua, влітку криптобіржа Binance планувала виключити з лістингу 12 токенів в Європі через їх конфіденційність, але в результаті залишила сім монет в торгових парах.

Чому тоді приватні монети попали під удар? Справа в тому, що анонімні токени – це тип криптовалюти, який призначений для анонімізації транзакцій шляхом впровадження таких технологій, як докази з нульовим розголошенням. Вони можуть приховувати деталі транзакцій і ускладнювати відстеження відправника, одержувача та сум транзакцій. За таким принципом, до речі, працює й проєкт Worldcoin.

Логічно, що приватні криптовалюти не до вподоби європейським регуляторам. А все тому, що ЄС намагається вирішити проблеми з відмиванням грошей, які пов’язані, в тому числі, з анонімними криптотранзакціями. Тому у Європі можуть навіть взагалі заборонити конфіденційні монети.

Тому недивно, що деякі криптовалюти відмовляються від ознак анонімності. Такий шлях, наприклад, обрали представники блокчейну Horizen (токен ZEN). Для цього команда вносить зміни на рівні мережі та ліквідовує налаштування приватності. Водночас з цим, екосистема Horizen залишається безпечною та децентралізованою для учасників проєкту.

Нагадаємо, згідно з даними Coinmarketcap, токен ZEN займає 177-е місце серед топ-200 криптовалют світу з капіталізацією $110,2 млн. В серпні монета торгувалась в діапазоні $6,7-9,6.

Як бачимо, проєкт Worldcoin, а з ним й токен WLD, навряд чи зможуть довго зберігати свою анонімність в майбутньому. Максим Орищак акцентує, що зараз посилюється не тільки регулювання в різних країнах, а й банківський комплаєнс, тож тренди деанонімізації на ринку криптовалют стають неминучими.